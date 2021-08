L'estate nu disco & jackin' house del dj producer sanmarinese DAN:ROS va decisamente bene. Il ritmo è quello giusto. Ogni sabato sera è in console al Coconuts di Rimini, dove con il suo sound fa entusiasmare il pubblico. E il successo dei suoi dischi continua... e quello dei suoi remix pure.

Ad esempio, ecco il DAN:ROS Remix di Anderblast, Discoplex - House Gonna Back, uscita su Rambla Records. Il brano piace ad alcuni dei dj più importanti al mondo in ambito ritmo e dintorni. Ovvero Sam Divine, Mark Knight e soprattutto anche a Simone Dunmore, Mr. Defected in persona, ovvero il proprietario di Defected, la label di riferimento nel mondo per quel che riguarda la house europea. Questi tre super dj hanno incluso la versione di DAN:ROS di Anderblast, Discoplex - House Gonna Back nel loro radioshow e dj set.

E che succede il 6 agosto? Esce un altro remix di DAN:ROS, quello di Robbie Rivera feat. Georgia Train - Change.

Non sarà un'estate perfetta visto che non si può ballare... ma il sound di DAN:ROS è quello giusto per rilassarsi almeno un po'.

Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.