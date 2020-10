Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após teste positivo para COVID-19, pelo que não defrontará a Suécia.O internacional português está bem, sem sintomas, e em isolamento.Na sequência do caso positivo os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol.O jogo, a contar para a fase de apuramento da Liga das Nações, está agendado para quarta-feira, às 19:45, em Alvalade.

Con questo comunicato stampa la federcalcio portoghese (Federação Portuguesa de Futebol) questo martedì ha comunicato la positività di Cristiano Ronaldo al test del coronavirus.

Difficile che anche altri nazionali portoghesi non risultino contagiati nei prossimi giorni come fa pensare il seguente "cinguettio" dello stesso Ronaldo...







Il prossimo impegno della Juventus vede i bianconeri in trasferta a Crotone, sabato prossimo alle 20:45.

Ronaldo, al momento asintomatico ed in ottime condizioni di salute, si va ad aggiungere alla lista dei calciatori attualmente positivi che sta interessando molte quadre di Serie A a partire da Genoa e Inter, oltre a Napoli, Roma, Milan, Spezia e adesso Juventus.

Con Ronaldo positivo c'è rischio che la federcalcio, su pressione della Juventus, cambi il regolamento anti-Covid attualmente in vigore e magari anche la formula del torneo. In Italia siamo abituati a questo ed altro.