La qualità nella produzione e l’attenzione alla sostenibilità permeano il modus operandi di Amica Chips: guidata da Alfredo Moratti, oggi l’azienda esporta i suoi prodotti in oltre 22 Paesi nel mondo.



Amica Chips: la vision sulla sostenibilità

Da sempre attenta alla sostenibilità, anche quando ancora non se ne parlava quanto oggi, nel 2017 Amica Chips scelse di incrociare i suoi obiettivi sostenibili con quelli dell’Agenda ONU 2030, programma di azione globale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, nella consapevolezza che “solo uno sforzo collettivo coordinato potrà davvero cambiare le nostre società in direzione di maggiore equità, giustizia e sicurezza per il futuro”. È l’inizio di un percorso che ha visto l’azienda guidata da Alfredo Moratti rivedere la propria vision sulla sostenibilità sulla base dei 17 Obiettivi Sostenibili approvati dall’ONU (i Sustainable Development Goals – SDGs). Amica Chips ne ha quindi individuati sette, i “più pertinenti alla nostra catena di valore”, per poi tradurli in azioni concrete e obiettivi operativi identificando anche gli indicatori per misurarli.



L’impegno green di Amica Chips: focus su attività e progetti

Sono numerose le iniziative avviate in questi anni che raccontano l’attenzione di Amica Chips per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente. Tra queste lo sviluppo di una nuova linea della “confezione AMICA”, prodotta utilizzando plastica con il 30% di risorse riciclate in sostituzione delle fonti fossili primarie: una confezione che contribuisce quindi all’economia circolare. L’azienda si occupa inoltre di filtrare e depurare fumi e acque utilizzate durante il processo produttivo, garantendo il ritorno di risorse pulite alla natura. Nel 2023, in collaborazione con la start-up Treebu, Amica Chips ha creato una foresta di 500 alberi di pawlonia in Italia, mentre i ricavi della linea “Eldorada” sono stati destinati alla piantumazione di nuovi alberi per ridurre le emissioni di CO2: un impegno che supporta in prima persona anche il Presidente Alfredo Moratti.