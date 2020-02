Nonostante le propagandistiche e sconclusionate dichiarazioni del presidente della regione Sicilia, Musumeci, giovedì sono stati fatti sbarcare a Messina i naufraghi a bordo della Sea-Watch 3.

Dalla Ong, è stata poi ricordata al governo, in base alle recenti disposizioni dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) sul contagio da Covid-19, la necessità di evitare restrizioni o ritardi al traffico di navi, persone e beni in relazione a quella epidemia.

Pertanto, la quarantena alla Sea-Watch 3 e alla OceaViking è da considerarsi strumentale, discriminatrice e dovrebbe essere rimossa al più presto.



E a proposito di ong, oggi, la Giunta delle immunità parlamentari doveva esprimersi con il voto finale sulla richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Salvini per il caso Open Arms. Non è stato possibile farlo perché il senatore Luigi Augussori, Lega, era assente perché in "quarantena volontaria" per il coronavirus.

Tutto rimandato al 10 marzo.