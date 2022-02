Si sono conclusi con successo i contest ideati e curati dal produttore Mario Greco (Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 ) e abbiamo chiesto a tutti gli emergenti che vi hanno partecipato di raccontare su quella emozione di salire sul palco, su come la partecipazione ha inciso sulla loro vita e arte e su tanto altro ancora.

Ecco la chiacchierata con Benedetta Rebel.





Dopo l'esperienza vissuta quale consiglio daresti a chi mette piede per la prima volta su un palco così importante?Il mio consiglio più grande a chi mette piede ad un contest è divertirsi e lasciarsi andare .Impegnarsi e andare fino in fondo ,avere coraggio di essere se stessi.

Cosa ti è piaciuto o meglio cosa ti ha emozionato di più?La cosa che mi è piaciuta tanto è che sono riuscita ad abbattere una mia più grande paura,ovvero essere riuscita a combattere la mia timidezza ed avverare un mio sogno più grande.

Che idea ti sei fatto sull'organizzazione dei contest? C'è qualcosa che vorresti cambiare?Non c’è nulla che vorrei cambiare. Sapevo che i contest sono così. Non mi ero fatta tante idee.

Cosa ti aspetti da questa partecipazione? Ne è valsa la pena?Da questa cosa mi aspetto di essere riuscita ad emozionare e trasmettere la mia passione . Ne è valsa la pena,si.Sono riuscita a lasciarmi andare.

Perché la canzone che hai deciso di portare era quella 'giusta'?Era la canzone giusta perché era la prima canzone che avevo portato ad un saggio e li c’era mia nonna. Era fierissima di me quel giorno ,ora purtroppo non c'è più con me ma quella canzone me la tiene vicina sempre.