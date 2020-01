Era ora. Brad e Jennifer, alla fine, hanno iniziato a concedere ai propri beniamini ciò che da tempo, ormai, si attendevano dalle due star di Hollywood.

Ai SAG Awards 2020 la Aniston ha vinto il premio come migliore attrice per una serie drammatica, Pitt quello di il miglior attore non protagonista in una produzione cinematografica.

Nel backstage i due hanno festeggiato la doppia vittoria come non si vedeva da quando erano sposati. Queste foto non potrebbero essere più eloquenti.