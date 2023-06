Il Panorama Internazionale Letteratura Festival è il festival di letteratura dedicato all’umanità più duraturo al mondo, che coinvolge più di 76 paesi. Condotto dalla Writers Capital Foundation: un’organizzazione internazionale certificata ISO vanta un programma vincitore del record mondiale per essere il più lungo festival della letteratura dedicato alla diffusione dei potenti valori dell’umanità in tutto il mondo. Il festival è anche un’occasione d’oro per vincere i prestigiosi Panorama Global Literary Awards, ospitato quest'anno dalla Spagna, il festival ha vinto un record mondiale per essere il più lungo festival di letteratura dedicato alla diffusione di valori umanitari e allo scambio culturale, con la partecipazione di scrittori e accademici di fama mondiale.

Il programma della Writers Capital Foundation, che si dedica alla diffusione dei valori dell'umanità attraverso la letteratura, il Panorama International Literature Festival (PILF) ha come scopo principale quello di favorire lo scambio culturale e di consentire agli scrittori di ampliare i propri orizzonti di comprensione del mondo. A differenza di altri festival letterari, il PILF è concepito come un santuario letterario in cui i delegati hanno l'opportunità unica di visitare varie località dell'area in cui si svolge il festival e di avere un'esperienza approfondita del luogo e della vivacità culturale che, a nostro avviso, contribuirà a plasmare il futuro di uno scrittore. L'edizione 2023 del Panorama International Literature Festival ha avuto come tema Prana: Il respiro, che si è concentrato sull'elemento "aria" nella filosofia e nella cultura.

Il Premio Panorama Wordsmith (Narrativa) è stato assegnato a Chrisa Charlampidou e Ioanna Lazarou dalla Grecia, e a Olga Alanis dal Messico. Il Premio Panorama Prodigy ha riconosciuto l'eccezionale talento letterario di Karnav Rastogi dall'India, Despotidis Dimosthenis dalla Grecia e Austin Ajit, Aadya Shanmukhi Palaparthi e Nairithi dall'India.

Tra i nomi illustri internazionali dei Vincitori del Panorama Global Literary Awards 2023 per la categoria Alfredo Pasolino Memorial è stata pramiata la presentazione ibrida dal titolo: The breath of the soul del Laboratorio Culturale no-profit "My Web Writing" (Centro Giovanile Padre V. Rempicci) di Arena Lucia dalla provincia di Reggio Calabria (Italy). I ragazzi del laboratorio alla loro seconda esperienza nel Festival sono stati Coordinati dalla nota scrittrice e Coordinatrice Nazionale: Elisa Mascia. I giovanissimi già partecipi di altri numerosi progetti culturali dove si sono distinti con note di merito, hanno saputo interpretare il tema proposto dal PILF2023 in modo molto profondo e su ambiti ambientali e filosofici che hanno portato ad un approfondimento esemplare: in particolar modo colpisce la profondità d'espressione diretta usando la tecnica di scrittura poetica.

Il Segretario Generale della Writers Capital Foundation, Irene Doura Kavadia, si è congratulata con i premiati, sottolineando la dura competizione e il difficile compito che la giuria ha dovuto affrontare per determinare i vincitori. Il direttore operativo della Fondazione, Johanna Devadayavu, ha sottolineato che il processo di valutazione non ha tenuto conto solo del calibro dello scrittore, ma anche del suo contributo ai valori umanitari.







Panorama International Literature Festival