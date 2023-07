Il vincitore del premio Oscar per la miglior fotografia del film Mississipi Burning - Le radici dell'odio (1989) Peter Biziou, riceverà al prossimo EnergaCAMERIMAGE, il festival dedicato all'Arte della fotografia cinematografica, il prestigioso riconoscimento alla carriera.

Nella sua poliedrica filmografia spiccano cult come Nel nome del padre, Another Country, The Truman Show, Il danno, 9 settimane e 1/2.

Peter Biziou proviene da una famiglia con un forte background nell'industria cinematografica. Suo padre, Leon Bijou, era un direttore della fotografia ed esperto di effetti speciali.