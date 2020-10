In attesa di conoscere quali saranno le prossime decisioni del Governo su un eventuale nuovo dpcm a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19 in Italia, anche in relazione allo "scambio di idee" sull'argomento da parte di Conte con gli altri leader che questa settimana si sono riuniti per il Consiglio europeo decidendo di confrontarsi periodicamente in videoconferenza per aggiornarsi rispetto a tutte le problematiche legati alla pandemia, a livello locale le amministrazioni regionali hanno iniziato a prendere decisioni autonome tramite proprie ordinanze.

Naturalmente, i leader sovranisti su eventuali danni economici causati dall'ordinanza di Fontana agli imprenditori lombardi non hanno sentito il bisogno di rilasciare alcuna dichiarazione... probabilmente in quella regione le misure di contenimento decise non avranno secondo loro alcun effetto sulle attività economiche, in compenso, però, l'immancabile Salvini anche stavolta ha trovato il colpevole della situazione del contagio in Italia, sostenendo le motivazioni addotte da Guido Bertolaso... proprio quel Bertolaso distintosi anche ultimamente con la realizzazione dell'ormai "mitico" ospedale Covid allestito nella Fiera di Milano, mai utilizzato, adesso praticamente smantellato e per cui sono stati spesi decine di milioni di euro...







Così un deputato dem (per fortuna), Carmelo Miceli, ha ricordato a Salvini come stanno i fatti, in realtà:

«Questo personaggio da ieri non fa altro che ripetere ai microfoni “cosa ha fatto il Governo per prevenire la seconda ondata?”.Lo chiede Lui, che non ha mai avuto rispetto per le regole.Lui, che negli ultimi 3 mesi ha stretto migliaia di mani e creato migliaia di assembramenti con tanto di selfie senza mascherina.Lui, che appena 1 mese fa, partecipando ad un convegno negazionista al Senato, ad un commesso che lo invitava garbatamente a mettere la mascherina, ha replicato piccato “la mascherina non ce l’ho e non me la metto”.Lui, che pur avendo saputo di essere stato a contatto con persone che sono risultate positive (con le quali poco prima era stato sui palchi o si era dato la mano, abbracciato e passato il Microfono) non si è mai messo in quarantena.Lui che, dimenticando di essere un uomo delle istituzioni, non ha perso occasione per dare il cattivo esempio.Se “l’uomo è ciò che fa”, per Lei, Senatore Salvini, c’è solo una definizione: ciarlatano».

È inutile aggiungere altro... se non mettere la cornice al dipinto sopra descritto ed attaccarlo ad una parte a futura memoria.







