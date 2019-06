VParty: oltre 340 agenzie alla festa convention di Volonline

Con più di 340 agenti di viaggi provenienti da tutto il sud Italia e la partecipazione straordinaria di 4 partner selezionati tra vettori, hotel e compagnie di assicurazioni, aveva il sapore della convention il Vparty, mega evento organizzato da Volonline sabato scorso al Misterò Beach Club & Restaurant, splendida terrazza affacciata sul mare di Bacoli (NA), con vista su Capri, Ischia e Procida.

Una cornice eccezionale per una festa all’insegna di musica, buon cibo e divertimento che ha permesso al trade del sud Italia di incontrare tutto il management e il personale operativo del TO, giunto per l’occasione dalla sede di Milano.

Alla serata erano presenti anche TAP Portugal, vettore che questo mese ha aperto la tratta Napoli – Lisbona con i conseguenti collegamenti in tutto il mondo, I4T – Insurance Travel – compagnia di assicurazioni viaggio che fornisce diverse polizze abbinate ai pacchetti Volonline, tra cui l’esclusiva garanzia rischio zero valida anche nei casi di forza maggiore, normalmente esclusi, Hard Rock Hotel di Punta Cana ed UNICO 20°N 87°W Riviera Maya, due resort di riferimento della programmazione caraibica di Volonline.

Tante le novità presentate al trade, a cominciare dalle offerte speciali Summer Days: decine di proposte volo + hotel a prezzi ribassati in altissima stagione. Prenotabili online, nella sezione “Packages” di Volonclick, le offerte Summer Days si basano su posti volo in allotment in alta stagione dai principali aeroporti italiani (Milano, Verona, Napoli, Bari, Venezia, Roma e Bergamo), senza quota di iscrizione e con la garanzia di non ricevere adeguamenti carburante e/o valutari. Non sono mancate anche alcune anticipazioni sulla stagione invernale, a cominciare dalle programmazioni da Napoli e Roma su Caraibi e Maldive, che si affiancano alla nuova operazione Volonbreak: soggiorni flash di 1 notte nelle più belle città europee, con accompagnatore dall’Italia, trasferimenti riservati e visite guidate in italiano.

Luigi Deli, AD Volonline, ha dichiarato: “C’è grande curiosità intorno a Volonline. Oltre agli agenti della Campania, nel corso della serata ho incontrato professionisti provenienti da Puglia, Calabria e Sicilia: in poco più di 6 mesi siamo già diventati un punto di riferimento per il mercato del sud Italia e, considerati i risultati ottenuti, confermo l’intenzione di investire ulteriormente nella costruzione di una programmazione ad hoc”.

Michele Guardascione, direttore di Volonline Napoli, ha aggiunto: “Volendo farci conoscere dalle molte agenzie che ci hanno approcciato in questi mesi senza rubare tempo prezioso alle vendite, abbiamo optato per una grande festa di inizio estate il sabato sera, momento perfetto per incontrare non solo il team del sud, ma anche i moltissimi colleghi venuti dal nord. Questa iniziativa mette al centro l’importanza che vogliamo dare alle relazioni interpersonali, sia all’interno dell’azienda sia nei confronti dei partner. E’ l’approccio H2H, che ha consentito la crescita di Volonline in questi anni: capacità di ascolto delle agenzie e risposte immediate ai loro bisogni”.