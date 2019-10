La 10.a giornata del campionato di Serie A si concluderà questa sera con il match tra Milan e Spal, dopo le roventi polemiche nella giornata di ieri relative ad alcuni episodi arbitrali in Juventus-Genoa, Udinese-Roma e Napoli-Atalanta.

A Napoli le polemiche maggiori, per un episodio dubbio in area atalantina, ma anche se i partenopei hanno definito scandalosa la decisione dell'arbitro nGiacomelli di non assegnare un rigore ai partenopei, bisogna sottolineare che tra Llorente su Kjaer, i due giocatori protagonisti dell'episodio, è proprio Llorente a commetter fallo prendendo in una morsa il collo dell'avversario.

Allenatore e presidente del Napoli, probabilmente per giustificarsi con i propri tifosi dopo il risultato deludente ottenuto, se la sono presa con l'arbitraggio e il sistema arbitrale italiano.