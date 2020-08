Puma ha presentato le nuove maglie della nazionale di calcio italiana. Per essere precisi, ha presentato il nuovo "Home kit", qualunque cosa significhi.

La nuova maglia, dice il comunicato dello sponsor, sarebbe ispirata al rinascimento, reinterpretandone "i classici motivi in una moderna grafica geometrica incorporata nel blu che celebra l’influenza italiana sulla cultura mondiale e sul calcio stesso".

“Durante il Rinascimento l’Italia era l’epicentro della creatività e dell’innovazione. L’Italia non ha solo influenzato il mondo, l’ha ridefinito. Con questo Home kit vogliamo celebrare questa epoca e creare una divisa dedicata al periodo culturale più importante d’Italia. I motivi floreali rinascimentali rappresentano la bellezza universale che è stata creata in Italia per ispirare lo stile di vita del mondo attraverso una creatività imprevedibile. La nuova maglia mostrerà al mondo l’orgoglio, la passione e l’entusiasmo degli italiani”

ha dichiarato David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport di PUMA.

E se non bastasse quella precedente, c'è anche la dichiarazione di Giorgio Chiellini, in quanto capitano della Nazionale:

“La maglia della Nazionale rappresenta la passione e il desiderio di vittoria di milioni di tifosi nel mondo, indossarla è un’emozione unica, una carica di orgoglio e senso di responsabilità che ci spinge a dare sempre il massimo. La ricchezza di significato e di valori del passato uniti alla bellezza del prodotto e all’avanguardia tecnologica, la rendono perfetta per vestire la nostra ambizione e i sogni dei nostri tifosi”.

Il nuovo Home kit della Nazionale italiana di calcio - dichiara Puma - celebra la grandezza del passato degli Azzurri fondendo la classica identità con un design moderno. Il tradizionale blu del kit indica la rinascita della squadra italiana, capitanata da una entusiasmante nuova generazione di giocatori che ha giocato una delle fasi di qualificazione di maggior successo nella storia della Nazionale con l’ambizione di imporsi nei prossimi tornei internazionali.

Bene, finita l'apologia dell'Home Kit ecco le foto con cui la nuova maglia è stata promossa:

Bene. A parte la fuffa dell'Home kit e del Rinascimento, sinceramente, come è possibile promuovere la vendita di una maglia con foto simili a questa?

Verratti e Chiesa sembra facciano un provino per Gomorra o per una riedizione de Gli Intoccabili per conquistarsi una parte nella banda di Al Capone, Bernardeschi interpreta il malvivente che la mette sull'intellettuale, mentre Bonucci il malvivente che va per le spicce e si fa scrocchiare le nocche prima di prenderti a pugni.

Ma forse quella foto è dedicata ad un preciso target di mercato, inconfessabile sì, ma comunque da non trascurare. Infatti, Puma ne ha diffusa un'altra che magari si rivolge ad una platea meno di "nicchia", cioè questa...

Come non detto!