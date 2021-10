Per la giornata di lunedì 4 ottobre la Protezione Civile ha segnalato uno stato di elevata criticità per rischio idrogeologico (allerta rossa) per alcune aree della Liguria: bacini liguri marittimi di centro, bacini liguri padani di ponente.

A seguito dell'avviso di criticità di livello rosso, alcuni sindaci di alcuni comuni liguri hanno disposto per la giornata di domani la sospensione delle attività didattiche.

Al link sottostante l'elenco aggiornato delle scuole che rimarranno chiuse a seguito delle indcazioni ufficiali emanate dai singoli comuni.