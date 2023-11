Il prete influencer pugliese pubblica due volumi con settanta storie ricche di umanità, saggezza e bellezza che accendono la magia del periodo più atteso dell’anno.

Don Cosimo Schena, autore noto per la sua sensibilità e la capacità di raccontare storie che toccano il cuore, presenta il suo ultimo lavoro letterario: “Racconti Fantastici di Natale: Tra Magia, Tradizione e Meraviglia”.

Non è solo una raccolta di storie, è un invito a un viaggio natalizio che celebra la bellezza nei gesti più piccoli, pensato per coinvolgere sia adulti che bambini.

Ogni pagina di questo libro racchiude un mondo incantato, da "Presepe Magico" a "L'Albero dei Desideri" e "Il Mistero della Volpe Blu", dove la diversità è celebrata e la gentilezza promossa. Storie coinvolgenti come "Baloo e Minù" e avventure uniche come "La Giraffa Verde" rendono questo libro un viaggio illuminante per l'anima, trasmettendo messaggi di inclusione e accettazione.

Don Cosimo Schena condivide, “È un libro in due volumi a cui tengo molto, ogni storia racchiude un insegnamento prezioso. La Giraffa Verde, per esempio, tratta la diversità come una grande ricchezza anziché un problema”.

"Il Folletto Pigro" e "La Lumaca Rossa" insegnano che i gesti più semplici possono portare a risultati straordinari. Ogni racconto è un dono di creatività e umanità, trasformando il mondo con una magia speciale.

Il ricavato in beneficenza

Ma non è solo un libro di storie affascinanti. Il ricavato delle vendite supporta cause nobili: ogni guadagno, infatti, è destinato a sostegno di associazioni che si occupano di animali, poveri e donne in difficoltà.

Le storie di "Racconti Fantastici di Natale" non solo mettono in luce gli atteggiamenti da adottare nella vita di tutti i giorni, ma parlano anche di gratitudine, amore e solitudine. Sensibilizzano all'amore per gli animali, infatti, da titoli come "Baloo e Minù" emerge il loro ruolo importante nelle narrazioni.

Oltre ad essere un'esperienza meravigliosa per i lettori, queste storie trovano un ruolo significativo anche nella catechesi, offrendo spunti di riflessione e insegnamenti preziosi.

Con "Racconti Fantastici di Natale: Tra Magia, Tradizione e Meraviglia", Don Cosimo Schena regala un tesoro di saggezza, bellezza e calore umano, un regalo perfetto per la stagione natalizia che tocca i cuori di tutti, grandi e piccini.

L’autore

Don Cosimo Schena è un sacerdote di Brindisi, ormai ribattezzato Poeta dell’Amore di Dio dai suoi numerosissimi fans sui Social. Le sue poesie recitate dalla sua stessa voce hanno raggiunto milioni di streams.

Recentemente è uscita anche una serie di fumetti che vede protagonisti il prete influencer con i suoi due cagnoloni, Tempesta e Baloo.

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, è una nuova rubrica che ha lanciato sempre sui Social e sta avendo un enorme successo. La rubrica si chiama “Trenta secondi per te” in cui don Cosimo offre consigli e spiegazioni affinché ognuno possa migliorare i propri comportamenti.

I link per acquistare i due volumi dei Fantastici Racconti di Natale sono:

https://amzn.to/46eJpgS

https://amzn.eu/d/5tfarPP

Per seguire Don Cosimo questi sono i suoi canali social:

Instagram: www.instagram.com/doncosimoschena

Facebook: www.facebook.com/doncosimoschena

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2qIhvl7zXtNEQWjcR4MeJ1

TikTok: https://www.tiktok.com/@doncosimoschena

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFMS5GiAiUTcbEowbAPtCgw

Twitter: https://twitter.com/doncosimoschena