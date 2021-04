Tetra Pak, l'azienda elvetico-svedese leader mondiale nelle soluzioni di trasformazione e imballaggio, celebra quest'anno il 40° anniversario di attività in Tailandia, paese nel quale, a partire dal 1981, l'azienda ha sostenuto lo sviluppo dell'industria lattiero-casearia, oltre ad estendere il suo campo d'azione ad altri settori del food & beverage con centinaia di clienti in entrambi i segmenti delle soluzioni di trasformazione e di imballaggio.

L'anniversario è stato segnato dal lancio locale della campagna "Go Nature. Go Carton." che sottolinea la necessità di trovare una soluzione di imballaggio migliore per il pianeta.

Tetra Pak ha piani ambiziosi per il futuro: sviluppare l'imballaggio alimentare più sostenibile del mondo massimizzando l'uso di contenuti a base di carta e scatole di cartone, riducendo l'uso di alluminio e plastica.

La campagna mira a magnificare la confezione di tetrapack che sarà fatta esclusivamente con materiali rinnovabili o riciclati di provenienza responsabile. Sarà anche completamente riciclabile e neutrale rispetto al carbonio, consentendo la distribuzione nell'ambiente e soddisfacendo i requisiti di sicurezza alimentare.

Questi piani globali sono allineati con l'impegno locale a lungo termine dell'azienda per le iniziative ambientali in Tailandia. I cartoni Tetra Pak sono fatti per circa il 70% di cartone, che è un materiale rinnovabile a base vegetale. Già nel 2010 Tetra Pak ha introdotto in Tailandia la prima confezione di cartone con la certificazione FSC™ (Forest Stewardship Council™). Questa etichetta garantisce che il cartone utilizzato dall'azienda provienga da foreste rinnovabili gestite in modo sostenibile. Ad oggi, Tetra Pak Thailandia ha già consegnato oltre 26 miliardi di confezioni di cartone con questa etichetta. Nel 2021 l'azienda prevede di consegnare oltre 6 miliardi di confezioni con il 100% del cartone proveniente da foreste certificate FSC e altre fonti controllate.

Tetra Pak Tailandia si è impegnata attivamente nella gestione sostenibile incoraggiando la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private per contribuire ad un ambiente migliore. Nel 2020 l'azienda ha raggiunto un importante traguardo di 10 anni con il progetto "The Green Roof per Friends in Need" (di "PA") Volunteers Foundation che raccoglie cartoni usati da trasformare in lastre di copertura per le vittime di disastri naturali. Tetra Pak ha anche lavorato per quasi cinque anni con i governi e le organizzazioni locali tailandesi per implementare il Beverage Carton Recycling Project (BECARE) che è riuscito a raccogliere cartoni per bevande usati per produrre fogli di carta Braille riciclata da donare a 13 scuole per ciechi in Tailandia. Infine, insieme ai partner dell'industria e all'amministrazione metropolitana di Bangkok, l'azienda si è impegnata con più di 400 scuole attraverso il progetto School Milk Carton Recycling per promuovere lo smistamento e la raccolta di cartoni per bevande usati dal programma del latte nelle scuole per un ulteriore riciclaggio.





Fonte: www.gruppodm.it