Su 81mila contagi da Covid-19, il numero di decessi in tutta la Cina è stato di 3.241. In Italia, al 18 marzo, il numero di decessi per SARS-CoV-2 è arrivato a 2.978 su 35.713 contagiati.

Pertanto, le morti in Italia a seguito di Coronavirus (almeno in base a quanto definito finora dalla Protezione civile) sono percentualmente molto superiori non solo a quelle della Cina, ma anche a quelle di altri Paesi europei, come Francia e Spagna, mentre in Germania su 12mila contagi i decessi sono stati 28!

Mentre le persone che risultano ancora positive al virus sono 28.710, quelle guarite sono 4.025. I pazienti ricoverati con sintomi sono 14.363, di cui 2.257 in terapia intensiva. 12.090 persone si trovano in isolamento domiciliare.

Appello del presidente della regione Lombardia per richiamare medici e infermieri, anche in pensione, perché si mettano a disposizione e offrano un contributo per l'emergenza...





Lo stesso Fontana, ieri, aveva dato notizia di aver ricevuto, come regione, donazioni per oltre 40 milioni "per la salute dei lombardi".

Sono profondamente orgoglioso - ha detto - dei lombardi che ancora una volta hanno dimostrando il loro "grand coeur", donando ognuno ciò che può, dai 5 euro ai 10 milioni (Silvio Berlusconi).Ognuno ha dato il proprio contributo per sostenere il lavoro che Regione Lombardia sta mettendo in campo, sia per riorganizzare e ampliare le Unità di Terapia Intensiva, consentendo a medici, infermieri, operatori sociosanitari e volontari di far fronte all'emergenza, sia per la realizzazione del nuovo ospedale nei padiglioni di Fiera Milano. Ciascun euro, ogni donazione piccola e grande, sarà rendicontata e destinata alla "nostra" sanità, ai "nostri" cittadini.

Anche in questa emergenza ci sono delle priorità...