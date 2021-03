Anche in Veneto, la campagna vaccinale subirà dei ritardi rispetto alla tabella di marcia prevista, con il rischio di un forte rallentamento, come ha dichiarato l'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin.

Le scorte della regione sono in esaurimento, mentre le nuove arriveranno solo nel fine settimana. Mentre in altre regioni si lamentava un ritardo solo di AstraZeneca, in Veneto a tardare sono anche 38mila dosi di Moderna, che arriverfanno venerdì, mentre quelle dell'azienda anglo-svedese probabilmente arriveranno entro sabato.

Il report della Regione informa che sono 245.316, pari al 5% della popolazione, le persone che in Veneto hanno completato finora il ciclo vaccinale anti-Covid, e 623.005 (12,8%) quelle che hanno ricevuto una sola dose. Le dosi somministrate complessivamente dal 27 dicembre scorso sono 868.537, l'87,4% di quelle fornite.