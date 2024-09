Nell’ambito degli investimenti del PNRR del Dipartimento per la Trasformazione Digitale la Regione Siciliana è stata individuata quale soggetto attuatore della Misura 1.7.2, Rete di servizi di facilitazione digitale, con l’obiettivo d’attivare una rete di Centri di facilitazione digitale attivi sul territorio e supportare il miglioramento delle competenze digitali nelle fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze del digital divide.

L’iniziativa prevede attività finalizzate ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, che definisce le competenze digitali di base richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva e che, pertanto, tutti i cittadini dovrebbero possedere. Il GAL Tirreno-Eolie, come stabilito nell’Accordo sottoscritto col Dipartimento della Formazione Professionale della Regione Siciliana sta attivando nel proprio territorio 17 Punti di facilitazione digitale.

In tale ottica a Palazzo D’Amico sono stati firmati i primi contratti per i nuovi facilitatori digitali, che supporteranno i cittadini nello svolgimento di queste attività.