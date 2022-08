È arrivato il momento di tornare negli stadi. Oggi ricominciano alcuni dei Top5 campionati europei, più precisamente la Bundesliga, la Premier League e la Ligue 1.

In Germania saranno l’Eintracht di Kostiç e il Bayern del neo-acquisto De Ligt ad aprire le danze alle 20:30, con i bavaresi che rincorrono l’undicesimo successo consecutivo in campionato e i padroni di casa che vorranno riconfermarsi dopo la vittoria dell’Europa League della scorsa stagione. Curiosità soprattutto nei confronti della squadra di Nagelsmann che rispetto all’anno scorso ha aggiunto alla propria rosa giocatori come Manè, Gravenberch, Mazraoui e De Ligt, ma ha anche perso Robert Lewandowski. Domani il match di cartello sarà, invece, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, con i gialloneri che affronteranno il campionato senza Haaland, partito in estate in direzione Manchester City.

In Ligue 1 la partita di apertura sarà Olympique Lione-Ajaccio, che vedrà il ritorno di Lacazette nelle file dell’OL. I campioni di Francia del PSG debutteranno sabato sera contro il Clermont, e magari sarà possibile assistere al debutto di Renato Sanches, appena arrivato dal Lille dopo che sembrava destinato a trasferirsi al Milan, con i parigini del nuovo allenatore Galtier.

La Premier parte con Crystal Palace-Arsenal, con i “Gunners” che si sono rinforzati con gli acquisti di Zinchenko e Gabriel Jesus dal Manchester City e il ritorno di Lucas Torreira dal prestito alla Fiorentina. Il sabato vedrà protagoniste il Liverpool di Salah che giocherà contro il Fulham, Antonio Conte e il suo Tottenham che sfideranno il Southampton e il Chelsea che sarà in trasferta a Liverpool per sfidare l’Everton. Le due squadre di Manchester debutteranno domenica, con i “Red Devils” che ospiteranno il Brighton e i “Citizens” che affronteranno il West Ham, nuova squadra di Gianluca Scamacca.