Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.



Intervista a Luca Tumino.

Raccontaci di te dei tuoi primi passi ad oggi nel campo musicale.

Ho avuto il primo approccio in musica con lo studio del violino, per passare poi alla chitarra che è lo strumento che prediligo.



Cosa ti aspetti dalla partecipazione a questo contest?

È sempre piacevole potersi esibire portando i propri brani inediti, a maggior ragione in un contest dove c’è una commissione che li valuta



Quanta importanza ha la musica nella tua vita?

Molto importante.



Qual è il tuo cantante preferito o quello che ti ha ispirato maggiormente?

Nel panorama italiano sicuramente Jovanotti.



Il tuo genere?

Pop/Rock



Si può vivere senza musica?

Decisamente meglio con la musica



Cosa ne pensi del panorama musicale italiano?

Penso che sia florido, in evoluzione.