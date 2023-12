È finito il modello del sacerdote amato e temuto, consigliere e confessore. Ma non c’è tempo per disperarsi, nuove idee maturano e si fanno largo per far fronte alla crisi e tornare alle origini.

Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati da anni impegnato per la riammissione dei preti sposati al ministero sacerdotale commentando l'articolo di Matteo Matzuzzi, "L'Italia senza preti", pubblicato su ilfoglio.it, rilancia ai vertici vaticani la propria collaborazione a gestire le parrocchie vuote senza parroco.