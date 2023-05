L'Istat ha rivisto, leggermente in ribasso, la stima sul dato dell'inflazione di Aprile pubblicata ad inizio mese.

Il dato congiunturale passa da +0,5% a +0,4%, mentre il dato tendenziale vede una crescita del +8,2% contro quella del +8,3% pubblicata in precedenza.

L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, registra un lieve rallentamento da +6,3% a +6,2%, così come quella al netto dei soli beni energetici, che passa da +6,4% a +6,3%.

Infine, per quanto riguarda l'inflazione acquisita per il 2023, questa è pari a +5,3% per l'indice generale e a +4,5% per la componente di fondo.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,9% su base mensile, aumento più accentuato rispetto a quello del NIC, a causa della fine dei saldi stagionali (di cui il NIC non tiene conto) prolungatisi in parte anche a marzo. L'IPCA aumenta dell'8,7% su base annua (in accelerazione da +8,1% di marzo); la stima preliminare era +8,8%.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e del 7,9% su base annua.