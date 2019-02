Bondone ricorda i suoi carbonai

“Carbonaio, a Bondone […] in piazza alla Levata c’è un bel monumento a te dedicato che testimonia il tuo passato” (G. Capelli).

La figura del carbonaio è strettamente legata ai territori montani, in un'epoca in cui il carbone vegetale non era ancora stato soppiantato dal gas e da altri combustibili. Tra la prima e la seconda guerra mondiale il carbone vegetale mandava avanti le locomotive ed i battelli a vapore ed era usato nelle cucine delle case.

Per produrlo intere famiglie si trasferivano per lunghi periodi nei boschi, andando a vivere in piccole capanne senza acqua corrente, lavorando ininterrottamente giorno e notte; anche i bambini più piccoli collaboravano come potevano. Insieme sceglievano lo ial, abbattevano gli alberi, trasportavano le fascine per costruire il poiat e vegliavano che la combustione del legno proseguisse senza incidenti.

Affinchè i carbonai non siano dimenticati, il Castello San Giovanni di Bondone ha documentato le loro storie ed il Comune di Bondone, in provincia di Trento, è stato lieto di esporre il monumento a loro dedicato, realizzato in bronzo dall'artista don Luciano Carnessali.