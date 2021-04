Sono stati 16.232 (ieri erano stati 13.844), i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, si è passati dai 350.034 di ieri ai 364.804 riportati oggi.

Di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati varia dal 3,95% di ieri al 4,44% odierno. Il totale dei contagiati dal virus è stato finora di 3.920.945.

A registrare il maggiore incremento di contagi è la Lombardia con 2.509 casi, seguita da Campania con 1.912, Puglia 1.895, Piemonte 1.646, Sicilia 1.412, Lazio 1.311, Veneto 1.060 e Toscana 1.041.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 447.081 (ieri 475.635). Tra i positivi, 3.021 i ricoverati in terapia intensiva contro i 3.076 di ieri, con un incremento di 174 nuovi pazienti nelle ultime 24 ore, 22.094 sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 472.196 le persone in isolamento domiciliare (ieri 449.775).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 3.330.392 (ieri 3.290.715).

Oggi sono 360 i decessi, con il totale che sale a 118.357.



Al 22 aprile sono 16.414.981 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari all'82,6% delle 19.878.440 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 8 tra regioni e P/A. Infine, sono finora 4.829.220 le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.