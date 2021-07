Restano ancora 2.506.467 gli over 60 non vaccinati. Un dato, quello riportato nell'ultimo report settimanale del governo, che sembra anche ancora muoversi con un ritmo di marcia molto rallentato. Rispetto alla settimana precedente, sono circa solo 80mila le persone che sono state raggiunte in questa fascia d'età.





Vaccinazione agli over 80

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 4.217.067 persone pari al 92,60%, il che vuol dire che 337.040 (7,40%) sono ancora in attesa di vaccino. Le Regioni che hanno vaccinato più persone con almeno una dose sono il Veneto e la Toscana con, rispettivamente, il 98,71% e il 98,50%. Fanalino di coda la Sicilia con il 77,18%.



Vaccinazione fascia 70-79 anni

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 5.261.413 persone pari al 87,41%, il che vuol dire 757.880 (12,59%) sono ancora in attesa di vaccino. La Regione che ha vaccinato più persone con almeno una dose è la Puglia con il 93,69%, seguita dalla Basilicata con il 91,73%. Chiude la classifica ancora la Sicilia con il 76,85%.





Vaccinazione fascia 60-69 anni

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 6.141.939 persone pari al 81,31%, il che vuol dire che 1.411.547 (18,69%) sono ancora in attesa di vaccino. La Regione che ha vaccinato più persone con almeno una dose è la Puglia con l'89,09%, seguita dal Lazio con l'86,77%. Chiude la classifica la Sicilia con il 71,01%.





Vaccinazione ospiti RSA

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 397.433 persone pari al 99,66%, il che vuol dire che 1.370 (0,34%) sono ancora in attesa di vaccino. Salgono a 19 le regioni che hanno già vaccinato il 100% della categoria con almeno una dose. Quella rimasta più indietro è la PA di Bolzano con l'80,32%.







Vaccinazioni personale sanitario

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 1.904.431 persone pari al 97,81%, il che vuol dire che 42.553 (2,19%) sono ancora in attesa di vaccino. Sono 11 le regioni che hanno già vaccinato il 100% della categoria con almeno una dose. Quella rimasta più indietro è il Friuli Venezia Giulia con l'88,62%.





Vaccinazioni personale scolastico

In totale sono stati vaccinati con almeno una dose 1.238.093 persone pari al 84,75%, il che vuol dire che 222.832 (15,25%) sono ancora in attesa di vaccino. Campania e Friuli Venezia Giulia hanno già raggiunto il 100% di prime dosi. Chiudono la classifica Sardegna e Sicilia con, rispettivamente, il 66,57% e il 56,62%.







Fonte: Quotidiano Sanità