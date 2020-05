comunicato stampa della società Miss Europe Continental Organization s.r.l.s. e del sig. Alberto Cerqua relativo al concorso di bellezza “Miss Europe Continental”.

In relazione alle notizie apparse recentemente sui profili “scam_misseuropecontinental” e “misseuropecontinental.bigscam” delsocial network Instagram, con le quali sono state diffuse delle diffamatorie e calunniose accuse, del tutto prive di fondamento, nei confronti dell’organizzazione del concorso di bellezza denominato “Miss Europe Continental” ed in particolare del sig. Alberto Cerqua, “patron” della manifestazione e proprietario del relativo marchio, si comunica che i sottoscritti hanno conferito mandato ai propri legali per porre in essere ogni attività a tutela del loro buon nome, sia in sede civile, sia in sede penale.

Miss Europe Continental Organization s.r.l.s.