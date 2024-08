Mercoledì, il direttore generale dell'OMS, il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che l'aumento dei casi di vaiolo delle scimmie nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in un numero crescente di Paesi in Africa costituisce un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale (PHEIC) ai sensi del Regolamento sanitario internazionale (2005) (IHR).

La dichiarazione del dott. Tedros è stata fatta su consiglio di un Comitato di emergenza IHR di esperti indipendenti che si è riunito in precedenza nel corso della giornata per esaminare i dati presentati dagli esperti dell'OMS e dei Paesi interessati. Il Comitato ha informato il Direttore generale che considera l'impennata di Vaiolo delle scimmie (mpox) come una PHEIC, con il potenziale di diffondersi ulteriormente nei Paesi in Africa e forse al di fuori del continente.

Il Direttore generale condividerà il resoconto della riunione del Comitato e, sulla base del parere del Comitato, emetterà raccomandazioni temporanee ai Paesi.

Nel dichiarare il PHEIC, il dott. Tedros ha affermato: "L'emergere di un nuovo focolaio di mpox, la sua rapida diffusione nella RDC orientale e la segnalazione di casi in diversi Paesi confinanti sono fattori molto preoccupanti ... che indicano la necessità di una risposta internazionale coordinata per fermare queste epidemie e salvare vite".



Queste, invece, le parole del direttore regionale dell'OMS per l'Africa, il dott. Matshidiso Moeti: "Sono già in corso sforzi significativi in ​​stretta collaborazione con comunità e governi, con i nostri team nazionali che lavorano in prima linea per aiutare a rafforzare le misure per frenare l'mpox. Con la crescente diffusione del virus, stiamo intensificando ulteriormente le nostre attività attraverso un'azione internazionale coordinata per supportare i Paesi nel porre fine alle epidemie".



Il presidente del comitato, il professor Dimie Ogoina, ha commentato così: "L'attuale impennata di mpox in alcune parti dell'Africa, insieme alla diffusione di un nuovo ceppo sessualmente trasmissibile del virus del vaiolo delle scimmie, è un'emergenza, non solo per l'Africa, ma per l'intero globo. L'Mpox, originario dell'Africa, è stato trascurato lì e in seguito ha causato un'epidemia globale nel 2022. È tempo di agire con decisione per impedire che la storia si ripeta".



Questa determinazione PHEIC è la seconda in due anni relativa al vaiolo delle scimmie. Causato da un Orthopoxvirus, il mpox è stato rilevato per la prima volta negli esseri umani nel 1970, nella RDC. La malattia è considerata endemica nei Paesi dell'Africa centrale e occidentale.

Nel luglio 2022, l'epidemia multinazionale di mpox è stata dichiarata PHEIC poiché si è diffusa rapidamente tramite contatto sessuale in una serie di Paesi in cui la presenza del virus non era mai stata registrata in precedenza. Tale PHEIC era stata dichiarata chiusa nel maggio 2023 dopo che si era verificato un calo sostenuto dei casi.

Il vaiolo delle scimmie è stato segnalato nella RDC per più di un decennio e il numero di casi segnalati ogni anno è aumentato costantemente in quel periodo. L'anno scorso, i casi segnalati sono aumentati in modo significativo e quest'anno il numero ha finora già superato il totale dell'anno scorso, con oltre 15.600 casi e 537 decessi.

L'emergere lo scorso anno e la rapida diffusione di un nuovo ceppo virale nella Repubblica Democratica del Congo, il clade 1b, che sembra diffondersi principalmente attraverso rapporti sessuali, e la sua individuazione nei Paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo sono motivo di particolare preoccupazione e costituiscono una delle ragioni principali della dichiarazione della PHEIC.

Nel mese scorso, sono stati segnalati oltre 100 casi confermati in laboratorio di clade 1b in quattro Paesi confinanti con la RDC che non avevano mai segnalato mpox prima: Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda. Gli esperti ritengono che il numero effettivo di casi sia più alto poiché una grande percentuale di casi clinicamente compatibili non è stata testata.

I due vaccini attualmente in uso contro l'mpox sono raccomandati dal Gruppo consultivo strategico di esperti in materia di immunizzazione dell'OMS e sono inoltre approvati dalle autorità di regolamentazione nazionali elencate dall'OMS, nonché da singoli Paesi tra cui la Nigeria e la Repubblica Democratica del Congo.

La scorsa settimana, il Direttore generale ha avviato il processo di Emergency Use Listing per i vaccini mpox, che ne accelererà l'accesso per i Paesi a basso reddito che non hanno ancora rilasciato la propria approvazione normativa nazionale. Emergency Use Listing consente inoltre ai partner, tra cui Gavi e UNICEF, di procurarsi i vaccini per la distribuzione.

L'OMS sta collaborando con i Paesi e i produttori di vaccini per potenziali donazioni di vaccini e si sta coordinando con i partner attraverso la rete provvisoria di contromisure mediche per facilitare un accesso equo a vaccini, terapie, diagnosi e altri strumenti.







Crediti immagine: OMS