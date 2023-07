Bacino di Annemasse - Presidente dell'Amicale franco-albanese dell'Alta Savoia, Tahir Shabani è anche la staffetta diplomatica del Kosovo al confine con Ginevra. Lobbista impegnato per la causa kosovara, lavora costantemente per avviare progetti di cooperazione.

Ambasciatore onorario del Kosovo e dell'Albania, Diplomatico su Ginevra per la World Organizations of Ambassados Europa, Tahir Shabani vive in Alta Savoia da 30 anni, attrezzato grazie alla guerra, con i vigili del fuoco hanno raggiunto il Kosovo. Durante la guerra di Gaillard, dice Tahir Shaba, assicurai l'accoglienza del pentimento, confermata, poiché portai ai profughi un'assistenza al de Sha-ambasciatore onorario.



Aiuto per i rifugiati

Tahir fonda l'associazione "Amitié franco-alba naise", l'obiettivo sono inizialmente quattro anni di Jugoslavia in guerra. Quando è stato riaperto il confine con l'Albania, noi umanitari dade si trattava dell'attrezzatura ottica che abbiamo ottenuto grazie ai nasi implicati ha portato anche un veicolo di soccorso interamente vigili del fuoco poi 1987, questo diplomatico qualificato è arrivato in Francia come rifugiato politico. bie, io e la mia famiglia abbiamo un diritto umano all'istruzione. Minacciato ha lasciato kanique.

Nel Kosovo, Immediatamente dopo alla sua indipendenza, Tahir Shabani si è preoccupato delle relazioni con l'Albania e il Kosovo. Appena un ministro kosovaro Shabani fa parte della delegazione, ha fatto parte anche della delegazione albanese presente al processo del dittatore serbo Sloser, funzione che oggi è sua. La nostra azione è economica attraverso scambi, partenariati cooperativi. razione internazionale, commercio nel 1998. Attraverso questo programma di scambio di aziende agricole. Quindi ci stiamo lavorando indispensabile a tutto per permettere ai tecnici medici di concludere con le autorità psicologico, spiegazioni su come funzionava il paese ospitante. Quando la guerra è umanitaria. Da più che stabilita in Haute-Savoie de ache, ha aiutato i rifugiati a trasferirsi a Ginevra, Tahir Kosovo.



L'esempio della Grande Ginevra

Per Tahir Shabani, la Grande Ginevra è un esempio: i collegamenti transfrontalieri che si creano attraverso la Grande Ginevra, tra l'Agglo d'Annemasse e la Ginevra internazionale, sono un modello, che fa eco alle domande che sorgono in termini di cooperazione al confine tra l'Albania e Kosovo vo a questo proposito, il dossier CEVA è molto interessante da analizzare. Tanto più che questo punto di vista locale consente agli albanesi in Kosovo di aggirare i vincoli imposti dalla non integrazione nell'UE. Cooperazione locale. Attualmente sta lavorando a livello internazionale tramite il personale medico statunitense dell'UE. L'idea è di partire da partenariati bilaterali affinché gli albanesi possano venire a completare la loro formazione in Francia e integrarsi in Europa per permettere ai francesi di fare scambi in ambito universitario. Rappresentando il suo paese all'ONU, Tahir Shabani fa campagne affinché le aziende europee e le aziende albanesi ottengano l'accesso al mercato europeo.

"Siamo riusciti a mettere in piedi un progetto, questi procedimenti penali internazionali a tutto campo suscitavano il desiderio di portare attrezzature mediche, non sempre militate a favore dell'ondata di diritti di solidarietà nell'Alto Bodan Milosevic".

E analisi per collaborazioni tra Jean Regat, ottico di campagna, da solo. Durante la laminazione la revisione delle presse fu riorientata verso lo sviluppo per permettere a queste ultime nate in questo periodo.

Giuseppe Prete, Cancelliere Continentale Europa.

In preparazione per il Summit degli Ambasciatori WOA dei Balcani (Serbia, Bosnia, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord, Grecia, Montenegro, Slovenia) a Belgrado.



2 luglio 1990

LA DICHIARAZIONE DI

INDIPENDENZA DEL KOSOVO

DAVANTI ALLA CORTE

INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA.

L’attuale crisi tra Serbia e Kosovo è stata certamente scatenata da un atteggiamento irresponsabile da entrambe i Governi, più preoccupati di soddisfare gli istinti nazionalisti, piuttosto che impegnarsi per una mediazione di Pace efficace.

L'Europa, e tutto ciò che sta avvenendo nel cuore del nostro continente, come per il conflitto Russia-Ucraina, mostra, purtroppo, la scarsa capacità dimostrata finora dalle istituzioni comunitarie di mettere in pratica operazioni di vera pacificazione e stabilizzazione durevole. Il continuo ritardo nelle trattative per l’adesione alla UE di Paesi come la Bosnia Erzegovina e la stessa Serbia lasciano ancora spazio ad altri attori che riempiono il vuoto lasciato dall’Europa: Russia, Cina, Arabia Saudita, Turchia.