Nuda e Cruda, La Risotteria Italiana, La Filetteria Italiana aderiscono all'Unione dei Brand della Ristorazione Italiana, associazione che raccoglie i ristoratori milanesi con l'obiettivo di fronteggiare le conseguenze che l'emergenza sanitaria sta avendo nella città di Milano per il settore food & wine.

Un gruppo rappresentativo di oltre 50 imprenditori della ristorazione milanese si è incontrato ieri ed associato, sotto il nome "Unione dei Brand della Ristorazione Italiana", per dare un segnale di presenza e supporto alla città e alle istituzioni.

L'associazione delle aziende, di carattere temporaneo, rappresenta ad oggi circa 1000 attività della ristorazione per un totale di circa 10.000 lavoratori sul territorio.

Dichiarano Antonio Civita - Panino Giusto – Nanni Arbellini – Pizzium - e Vincenzo Ferrieri – CioccolatItaliani - promotori dell'iniziativa: "Esprimiamo il nostro senso comune decidendo di tenere aperti i nostri locali, aderendo all'invito del nostro Sindaco Beppe Sala che richiama Milano al buon senso e invita a scongiurare atteggiamenti che possano generare eccessivo allarme, tra cui l'immagine di una città "spenta" in tutti i sensi, senza che ve ne sia l'effettiva necessità. Con i nostri colleghi abbiamo stabilito di devolvere un sostegno economico alle forze volontarie in campo, rappresentate da Associazioni riconosciute, che stiamo definendo in queste ore perché Milano è una città viva… e una città viva è una città che reagisce.

"Devolverò una percentuale dei nostri utili del mese di Marzo al Sacco" - dice Edoardo Maggiori, titolare di La Filetteria Italiana, La Risotteria Italiana e Nuda e Cruda - "come giovane imprenditore milanese, titolare di ristoranti e sempre attento al sociale, ritengo sia necessaria un'azione di sostegno da parte del mondo della ristorazione.Milano è la città più coraggiosa di tutta Italia. Colma di imprese e sfide quotidiane. Non abbiamo paura, non ci fermeremo e continueremo, come facciamo ogni giorno, a fare miracoli".



1. A4d

2. Antica Focacceria San Francesco

3. Basara

4. Bhangrabar

5. Bomaki

6. Botinero

7. Bowls and More

8. Briscola – Pizza Society

9. Bun – The Abnormal Burger

10. Caffè Napoli

11. Calavera

12. Chinesebox

13. Cioccolatitaliani

14. Circle

15. Cocciuto

16. Cuccà Cucina e Caffé

17. Cuccà Panini e Caffè

18. Deliveroo

19. Deseo

20. Dispensa Emilia

21. Duomo dal 1952

22. Duomo gelatieri dal 1952

23. East River American Pub

24. El Carnicero

25. El Porteño

26. Flower Burger

27. Foorban

28. Fud Bottega Sicula

29. Gelateria Rigoletto

30. Ghe Sem

31. Glovo

32. God Save the Food

33. Granaio Caffè e Cucina

34. Gud

35. Gustavo

36. Ham Holy Burger

37. Hamerica's

38. I Love Poke

39. Il Mannarino

40. IT Milano

41. Iyo

42. Jazz Café

43. Kalamaro

44. KFC Kentucky Fried Chicken

45. L'Ov Milano

46. La Birreria Italiana

47. La Cantina del Giannone

48. La Filetteria Italiana

49. La Focacceria

50. La Mantia

51. La Risotteria Italiana

52. La Tartina

53. Le Biciclette

54. Lievità

55. Living

56. Long Island Navigli

57. Lowengrube

58. Macha

59. Mama Eat

60. Manhattan

61. Mare in Pasta

62. Matilde Bakery

63. Milano Restaurant Group

64. Muu muuzzarella

65. Nima Sushi

66. Nuda e Cruda

67. Old Wild West

68. Original Pizza

69. Osteria Brunello

70. Panini di Mare

71. Panini Durini

72. Panino Giusto

73. Parco Milano

74. Peperino Milano

75. Pescaria

76. Pie – Pizzeria Italiana Espressa

77. Pills Pub

78. Pisco

79. Pizzikotto

80. Pizzium

81. Poke House

82. Pokeria by Nima

83. Poku by Bomaki

84. Refeel

85. Riccione

86. Riccione Bistrot

87. Roadhouse

88. Rossopomodoro

89. Sagami Milano

90. Sapori Solari

91. Savini Milano 1867

92. Signorvino

93. Sotto Sotto – Cucina in Cantina

94. Spiller

95. Spontini

96. Sushiko

97. SwissCorner

98. T'Amo Burger

99. T'Amo Pasta

100. Taverna Visconti

101. Temakinho

102. Terrazza Triennale

103. The Friends

104. That's Vapore

105. This is not a Sushi Bar

106. Twin's Café

107. Uber Eats

108. Vista Darsena

109. 5Roosters

110. 12Oz