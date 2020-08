A Uomini e donne stanno accadendo molte cose riguardo al trono Over... soprattutto per quanto riguarda Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Infatti, una settimana si è portati a pensare una cosa e la settimana dopo l'esatto contrario.

Così, se la settimana prima dopo le dichiarazioni di Sirius si pensava che Nicola Vivarelli e Gemma Galgani avessero ricomposto le divergenze, questa settimana siamo portati a pensare che ci siano ancora dei problemi.

Ed è per questo che la nota web influencer Deianira Marzano ha dichiarato di avere incontrato il corteggiatore del trono Over e che questi gli avrebbe detto che le cose non vanno assolutamente bene con Gemma e che, addirittura, i due si lasceranno non oltre il mese di settembre.

Beh... come sempre, staremo a vedere.