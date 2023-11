"È un peccato che i miei colleghi siano più concentrati nel mettermi a tacere che nel salvare vite umane, dato che il bilancio delle vittime a Gaza supera le 10.000. Molti di loro mi hanno dimostrato che per loro la vita dei palestinesi semplicemente non ha importanza, ma non ho potere sulla loro retorica o sulle loro azioni. Piuttosto che riconoscere la voce e il punto di vista dell’unico palestinese americano al Congresso, i miei colleghi sono ricorsi a distorcere le mie posizioni in risoluzioni piene di evidenti bugie. Ho denunciato ripetutamente gli orribili attacchi e le uccisioni di civili da parte di Hamas e del governo israeliano, e ho pianto la perdita delle vite israeliane e palestinesi.Nel frattempo, ogni giorno che passa senza un cessate il fuoco porta sempre più morte e distruzione tra i civili innocenti, che non hanno un posto sicuro dove andare, suscitando indignazione e condanna da parte del popolo americano e della comunità internazionale. La maggioranza degli americani sostiene un cessate il fuoco, ma questo Congresso non ascolta le loro voci. Continuerò a chiedere un cessate il fuoco reciproco, il rilascio degli ostaggi e delle persone detenute arbitrariamente, la consegna immediata di aiuti umanitari e il ritorno a casa di ogni americano. Continuerò a lavorare per una pace giusta e duratura che sostenga i diritti umani e la dignità di tutte le persone, centri la coesistenza pacifica tra israeliani e palestinesi e garantisca che nessuna persona, nessun bambino debba soffrire o vivere nella paura della violenza".

Questa la dichiarazione della deputata dem Rashida Tlaib nei confronti delle accuse ricevute per sostenere un cessate i fuoco a Gaza culminate nella mozione di censura nei cuoi confronti presentata dal repubblicano Richard McCormick, in cui la accusa di promuovere false narrazioni sull'attacco di Hamas del 7 ottobre in Israele e di aver invocato la distruzione dello Stato di Israele.

Questo è ciò che ha detto la Tlaib prima del voto della Camera dei Rappresentanti:

"Sono l'unico palestinese americano in servizio al Congresso, signor presidente, e la mia prospettiva è necessaria qui, ora più che mai. Non sarò messa a tacere e non vi permetterò di distorcere le mie parole.La gente dimentica che vengo da Detroit, la città più bella e più nera del paese, dove ho imparato a dire la verità al potere, anche se la mia voce trema. Cercare di maltrattarmi o censurarmi non funzionerà perché questo movimento per il cessate il fuoco è molto più grande di una sola persona. Cresce ogni singolo giorno.Ci sono milioni di persone in tutto il nostro paese che si oppongono all'estremismo di Netanyahu e sono stufi di vedere il nostro governo sostenere la punizione collettiva e l'uso di bombe al fosforo bianco che sciolgono la carne fino alle ossa. Hanno smesso di guardare il nostro governo, signor Presidente, sostenere il taglio di cibo, acqua, elettricità e assistenza medica a milioni di persone che non hanno nessun posto dove andare. Come me, signor presidente, non credono che la risposta ai crimini di guerra siano ulteriori crimini di guerra. Il rifiuto del Congresso e dell’Amministrazione di riconoscere la vita dei palestinesi mi sta frantumando l’anima. Oltre 10.000 palestinesi sono stati uccisi, la maggioranza erano bambini. Ma vorrei essere chiara: la mia critica è sempre stata rivolta al governo israeliano e alle azioni di Netanyahu. È importante separare le persone e i governi, signor presidente. Nessun governo è esente da critiche. L’idea che criticare il governo di Israele sia antisemita costituisce un precedente molto pericoloso e viene utilizzata per mettere a tacere diverse voci che parlano a favore dei diritti umani in tutta la nostra nazione.Si rende conto di cosa significhi, Signor Presidente, per le persone fuori dall'Aula in questo momento, ascoltare con angoscia il proprio governo che le disumanizza? Ascoltare il Presidente degli Stati Uniti, che abbiamo contribuito a eleggere, contestare il bilancio delle vittime, mentre vediamo video dopo video di bambini e genitori morti sotto le macerie?Signor Presidente, sa cosa vuol dire temere l'aumento dei crimini d'odio? Sapere come l’islamofobia e l’antisemitismo ci rendono tutti meno sicuri? Non posso credere di doverlo dire, ma i palestinesi non sono usa e getta. Siamo esseri umani come chiunque altro. Mia sorella, mia nonna, come tutti i palestinesi, vuole solo vivere la sua vita con la libertà e la dignità umana che tutti meritiamo. Intervenire per salvare vite umane, signor Presidente, indipendentemente dalla fede o dall'etnia, non dovrebbe essere oggetto di controversia in quest'Aula. Le grida dei bambini palestinesi e israeliani non mi sembrano diverse. Quello che non capisco è perché le grida dei palestinesi suonino diverse a tutti voi. Non possiamo perdere la nostra comune umanità, signor presidente.Sento le voci dei sostenitori della pace in Israele, in Palestina, in tutta l'America e in tutto il mondo. Sono ispirata dai coraggiosi sopravvissuti in Israele che hanno perso i propri cari, ma chiedono un cessate il fuoco e la fine della violenza. Sono grata alle persone nelle strade, per il movimento per la pace, con innumerevoli ebrei americani in tutto il paese, che si alzano e dicono amorevolmente “Non nel nostro nome”. Continueremo a chiedere un cessate il fuoco, signor Presidente, per la consegna immediata di aiuti umanitari fondamentali a Gaza, per il rilascio di tutti gli ostaggi e di coloro che sono detenuti arbitrariamente, e per il ritorno a casa di ogni americano. Continueremo a lavorare per una pace davvero duratura che sostenga i diritti umani e la dignità di tutte le persone e centri la coesistenza pacifica tra israeliani e palestinesi. E garantisca che nessuna persona, nessun bambino debba soffrire o vivere nella paura della violenza.Il 71% dei democratici del Michigan sostiene un cessate il fuoco. Quindi potete provare a censurarmi, ma non potete mettere a tacere le loro voci. Invito i miei colleghi a unirsi alla maggioranza degli americani e a sostenere ora un cessate il fuoco per salvare quante più vite possibile. Il presidente Biden deve ascoltare e rappresentare tutti noi, non solo alcuni di noi. Esorto il Presidente ad avere il coraggio di chiedere un cessate il fuoco e la fine delle uccisioni".

Il risultato finale dei voti alla Camera, controllata dai repubblicani, è stato di 234 contro 188 a favore della censura. Ventidue democratici si sono uniti alla maggioranza dei repubblicani, Quattro repubblicani hanno votato contro la mozione, mentre tre democratici e un repubblicano si sono astenuti.

Ma perché il voto a favore della mozione di censura nei confronti di Rashida Tlaib era scontato, nonostante sia un insulto alla verità e all'umanità?

Ce lo spiega, indirettamente, L'AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, considerata la più importante lobby americana per il sostegno allo Stato di Israele. Nelle elezioni al Congresso degli Stati Uniti, nel 2022 ha supportato 365 candidati sia democratici che repubblicani, foraggiandone la candidatura con più di 17 milioni di dollari. Non solo. In base a quanto l'AIPAC ha dichiarato, il 98% dei candidati che hanno avuto il suo supporto è stato eletto!

C'è di più. A quei candidati, l'AIPAC fornisce loro informazioni sempre aggiornate, a cui si devono attenere quando parlano di Israele. Questa è la pagina contenente tutte le indicazioni che i congressisti americani sponsorizzati dall'AIPAC si devono attenere quando parlano di Israele: www.aipac.org/resources

A questa pagina sono indicate le domande più frequenti con le relative risposte da fornire e che adesso hanno per argomento il conflitto a Gaza:

Frequently Asked Questions: www.aipac.org/gaza-war-faqs

Qualche esempio?

Question: What is Israel’s goal for the operation in Gaza?

Answer: Israel intends to eliminate Hamas’ military capabilities and end its ability to govern Gaza. Israel must ensure that Hamas can never again carry out atrocities against Israeli families.

More Information: This is an unprovoked war by Hamas on Israel. This isn’t a war of Israel’s choosing, but a war Hamas and Iran made necessary. This unprecedented attack requires an unprecedented response by Israel. Question: Is now the time for a ceasefire?

Answer: Calling for a ceasefire now paints Israel as the aggressor and would allow Hamas to stay in power. Israel must be given the time and support it needs to destroy Hamas as a military force and remove it from power. There will never be peace while Hamas is in control of Gaza.

More Information: A ceasefire is in effect a maintenance of the status quo, allowing Hamas to continue to use Gaza as a launching pad for terrorism against Israel. Calling for a ceasefire now is to deny Israel’s right to defend its citizens from terrorism. Hamas is still launching rockets at Israel and holding over 240 Israelis and foreign nationals hostage. Israel has every right to wage a defensive war against Hamas and continue its operation until Hamas is fully defeated.Question: Are Israel’s actions in Gaza illegal?

Answer: Israel, like every nation, has the absolute right to self-defense. Israel is acting according to international law after the unprovoked attack by Hamas.

More Information: Israel is defending itself and undertaking military action to achieve specific, legitimate military aims. Israel exclusively targets Hamas and other terrorist groups while taking unparalleled steps to avoid civilian casualties. The terrorist organization violates international law by deliberately using its civilians as human shields.

Sono anche indicati gli account social (relativi ad Israele) che i congressisti devono seguire, così come i giornali, le televisioni, ecc.

La prima considerazione che appare logicamente scontata è abbastanza evidente: se questo accade negli Stati Uniti è pacifico che accada anche in altri Paesi (del G7) che da Israele siano considerati significativi e utili alla loro propaganda... e tra questi sicuramente vi è l'Italia.

La seconda considerazione è diretta e logica conseguenza della prima: quando dei parlamentari ignorano il genocidio dei palestinesi a Gaza o ne incolpano Hamas perché utilizzerebbe i civili palestinesi come scudi umani... non accade perché sono ciechi o stupidi, ma perché sono pagati.

Lo stesso dicasi per i giornalisti.

E questo ad ulteriore conferma che il sionismo ebraico non ha nulla a che vedere con la democrazia e che Israele, Stato che pratica l'apartheid, non è uno Stato democratico.





