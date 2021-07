Anche questa estate, come la scorsa estate, i numeri del contagio da Covid in Spagna stanno peggiorando e, a dirla tutta, sono già più che pessimi in Catalogna.

In quella regione i casi registrati nella settimana dal 12 al 18 giugno era stati circa 3.500. Adesso, quelli registrati nell'ultima settimana sono stati 25.700. Nelle ultime 24 ore il numero di nuove persone contagiate è arrivato a 6.000!

E tanto per togliere ogni dubbio, il famigerato fattore R, quello che indica l'indice di trasmissibilità del virus, ha raggiunto il valore di 3,3, un dato che non era stato più registrato da marzo 2020, quando è iniziata l'epidemia. il grado di diffusione del contagio entro le due settimane, ha così raggiunto in Catalogna i 401 casi ogni 100.000 abitanti!

L'aumento che si può ormai definire incontrollato del contagio è imputabile in massima parte ai giovani, nella fascia di età tra i 16 e i 29 anni, dove il numero di nuovi casi è progressivamente salito in concomitanza con il venir meno delle restrizioni imposte in precedenza dal governo di Madrid.

Poiché il numero di vaccinati, in Spagna e in Catalogna è ben lontano dall'aver raggiunto quello della Gran Bretagna, il nuovo picco di contagi sta iniziando ad avere conseguenze anche sulla sostenibilità dei ricoveri ospedalieri.

In Gran Bretagna, la variante delta si è ormai diffusa in tutta l'isola, facendo schizzare i nuovi casi verso quota 30mila ogni 24 ore. Ma in Gran Bretagna l'alto numero di persone vaccinate non ha fatto però registrare problemi - almeno finora - in relazione alle ospedalizzazioni di pazienti Covid, che attualmente sono meno di 2mila, mentre circa 350 è il numero dei britannici nelle terapie intensive.

In Catalogna però la musica è diversa e la Generalitat sta correndo ai ripari, annunciando già da stasera il ripristino di misure anti-contagio che prenderanno di mira, soprattutto, la movida notturna e i locali da ballo, con grande disappunto di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, operano in quel settore di attività.

Quanto sta accadendo in Catalogna dovrebbe essere un esempio per i fautori del liberi tutti che adesso abbondano in Italia e che stanno facendo passare il concetto che il problema pandemia sarebbe superato, oltre a denigrare, in base alle convenienze della propaganda politica, le misure anti-contagio che finora ne hanno limitato la diffusione nel nostro Paese.