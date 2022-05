LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO S. G. BOSCO DI CAMPOBELLO DI LICATA PORTA UN CONTRIBUTO DI ESPERIENZE E DI LAVORO SUL CAMPO.

Venerdì 22 aprile 2022 l’importante portale scolastico Orizzonte Scuola, con l’Associazione Culturale VALIER, ha organizzato un dibattito molto attuale e di grande valenza sociale dal titolo “L’INCLUSIONE SCOLASTICA: TRA EVOLUZIONE NORMATIVA ED ESPERIENZE REALI”. L’incontro è stato moderato da Angela Ferraro, presidente dell’associazione culturale Valier e ha visto coinvolti nel dibattito Maurizio Ferraro, presidente Coop Sociale, Flavio Fogarolo, esperto di inclusione scolastica e Alessia Guccione Dirigente Scolastica del ll’IC S.G. Bosco di Campobello.

Il prof. Fogarolo, rispondendo alle domande della moderatrice ha parlato in maniera chiara e diretta del ruolo dell’insegnante di sostegno e del concsiglio di Classe “ Spesso si vuole delegare all’insegnante di sostegno tutta la responsabilità della programmazione e della valutazione, ma non è così. Ogni docente deve avere i suoi obiettivi”; Inoltre aggiunge: “Purtroppo molti interventi sono rimasti al palo e manca una politica di concerto tra enti locali, scuola e famiglia”.

Maurizio Ferraro, presidente di una coop. sociale, ha portato la sua esperienza diretta del lavoro all’interno di un istituto agrario. “Abbiamo messo insieme giovani adulti con autismo severo che gestiscono la coltivazione della terra ma anche una piccola impresa che gestisce la vendita diretta dei prodotti della terra e una attività di trattoria sempre gestita direttamente dai ragazzi.” Maurizio Ferraro lancia anche una critica ad alcuni dirigenti scolastici che si fanno imbrigliare dagli ostacoli normativi che “sembrano” frenare le azioni globali rivolte proprio all’inclusione.

Alessia Guccione è intervenuta portando immediatamente la sua esperienza di docente prima e di Dirigente dopo. “La mia prima esperienza da docente è stata svolta nella periferia di Catania dove le problematiche familiari e sociali venivano affrontate grazie alla lungimiranza di un Dirigente Scolastico che ha saputo utilizzare tutte le risorse che arrivavano cercando di portare in essere percorsi alternativi che avevano come risultato una scuola sempre aperta”.

“Quando parliamo di inclusione non dobbiamo parlare solo di disabilità ma di BES che sono anche l’espressione di un disagio sociale che può essere contrastato da una scuola che riesce a dare delle risposte immediate ed efficaci”. Alessia Guiccione agginge “Ritengo che la scuola deve essere il luogo del successo formativo di tutti, non soltanto da un punto di vista teorico ma pratico e reale.”

L’intero dibattito è visibile su Youtube seguendo il link: https://www.youtube.com/watch?v=9eX6Z8ShdzE