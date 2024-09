Alfredo Moratti inizia la sua carriera come operaio nell’azienda di famiglia, specializzata in escavatori. Nel 1990 fonda Amica Chips e con l’alta qualità delle sue patatine fritte conquista il mercato della grande distribuzione: oggi è sinonimo di qualità e innovazione.



Il percorso imprenditoriale di Alfredo Moratti

Alfredo Moratti, imprenditore di successo e Presidente della nota azienda Amica Chips, nasce il 2 agosto 1953 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. La sua carriera inizia quando, ancora giovane, comincia a lavorare come operaio nell'azienda di famiglia, specializzata nella produzione di escavatori. Questa esperienza gli consente di sviluppare una solida etica del lavoro e una comprensione approfondita dell'importanza della qualità e dell'impegno, valori che porterà con sé nella sua futura avventura imprenditoriale. Nel 1990 Alfredo Moratti fonda Amica Chips, intraprendendo un cammino che mira alla produzione di patatine fritte di alta qualità. Grazie alla sua visione, l’azienda riesce ad entrare rapidamente nel mercato della grande distribuzione, soprattutto nei supermercati ESSELUNGA, diventando ben presto sinonimo di qualità e innovazione.



Il futuro di Amica Chips nella vision di Alfredo Moratti

Nel corso degli anni, la strategia imprenditoriale di Alfredo Moratti si evolve ulteriormente attraverso l’acquisizione di marchi affermati nel settore degli snack, come DORITA, PANDAL e MIA. Queste operazioni consentono ad Amica Chips di ampliare la propria offerta, consolidando al contempo la sua posizione sul mercato. L'elemento familiare gioca un ruolo cruciale nel successo dell'azienda: i figli entrano a far parte della gestione, assicurando una continuità nel rispetto dei valori familiari e imprenditoriali. Nonostante il successo già raggiunto dall’azienda, Alfredo Moratti non ha intenzione di fermarsi: continua a investire nell'ampliamento del sito produttivo e nella creazione di un magazzino centralizzato all'avanguardia, preparandosi così ad affrontare le sfide del futuro.