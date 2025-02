I cadaveri di due uomini di 46 anni e 39 anni di cui non si conoscono le generalità sono stati trovati a Falerna, in provincia di Catanzaro. Una terza persona si troverebbe in ospedale.

Le due vittime potrebbero essere morte per overdose. L'ipotesi ha cominciato a circolare alla luce di quanto accaduto al terzo uomo che, dalle prime ricostruzioni fatte, avrebbe trascorso la serata di ieri con le vittime. L'uomo si trova attualmente nell’ospedale di Lamezia Terme dove è stato ricoverato dopo avere accusato un malore che, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato provocato proprio da un’assunzione di stupefacenti. L’uomo dovrebbe essere sentito a breve dai carabinieri che sperano di ottenere da lui indicazioni per fare luce su quanto accaduto e risalire alla causa dei decessi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini.