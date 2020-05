Il produttore cinematografico nonché Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non è più disposto a fare concessioni a Dries Mertens.

Il fuoriclasse belga del Napoli non ha ancora deciso riguardo al suo futuro calcistico, mentre il suo contratto con i partenopei scade al 30 giugno.

De Laurentiis gli avrebbe proposto un biennale a 4 milioni a stagione. Nessun segnale di dialogo, però, dall'attaccante belga che a fine stagione sarebbe libero di accasarsi dove meglio crede.

Le offerte non mancano... anzi,. c'è chi dà per certo il suo arrivo all'Inter, dove potrebbe far coppia con un altro belga, Romelu Lukaku.