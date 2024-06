Tu ci provi; domenica mattina presto e c’è un bel sole, e chissà magari oggi neanche piove. E ci provi, dicevo, a essere di buon umore, a guardare con ottimismo le cose perché, ti dici, in fondo c’è tanto di bello e di buono in giro, intorno a te.

Vero è che ci sono tanti problemi, tante cose che non vanno e che bisognerebbe aggiustare. Con un po’ di buona volontà, magari, anche si potrebbe perché c’è tanta gente a posto e in gamba in giro.

Ti fai un caffè e ti accomodi al sole sul balconcino mentre i rondoni roteano “garruli” nel cortile con le loro acrobazie impossibili. Buon umore, ottimismo. Sorseggi, osservi. Poi lo fai, guardi le notizie, cosa accade nel mondo e accidenti quanto ci sarebbe da fare e serve il meglio per affrontare questi problemi.

Tra una sorsata e l’altra però una ti va di traverso, perché ti appaiono loro due pronti a …“scatenare l’inferno”… Vabbè, di gente stravagante in giro ce n’è sempre stata e ce ne sarà, ma il pensiero va a tutti quelli che adoranti applaudono, pronti a votarli e affidare a tipi così le sorti del mondo ma anche delle loro e nostre piccole vite. E potrebbe persino essere!!

Tu ci provi, dicevo, ci provi a essere di buon umore e ottimista, ma per la miseria meglio sarebbe stato esser nato rondone, che vola garrula e se ne fotte!!!