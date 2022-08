Scacco matto all’attuale politica, un fiume di persone in coda presso i punti di raccolta firme dislocati in tutt'Italia per sostenere il partito VITA presieduto dall’Onorevole Sara Cunial. La lista VITA sale in tutti i sondaggi, l’ultimo in ordine di tempo quello del Popolo delle libertà.

Straordinaria partecipazione del popolo votante per la raccolta firme del partito VITA presieduto dall’Onorevole Sara Cunial.

Una partecipazione senza precedenti quella che sta avvenendo nei punti di raccolta firme dislocati in tutt’ Italia nonostante il periodo estivo.



Vere e proprie code di cittadini in fila che per ore consecutive aspettano anche sotto il sole pur di mettere la propria firma nella lista unitaria VITA e lasciarsi alle spalle una politica che non li rappresenta più. Anziani, giovani, donne e uomini pronti a sfidare il caldo e l’attesa, uniti per immettere in VITA linfa vitale e consentire alla lista di concorrere alle prossime elezioni politiche.

Il popolo c’è ed è attivo. Risponde alla chiamata, vuole la VITA, dichiarano i fondatori.

La lista VITA sale in tutti i sondaggi, l’ultimo in ordine di tempo quello del Popolo delle libertà dove su un campione di 2798 votanti, VITA ha raggiunto il primo posto con il 58,2% delle preferenze.

Trovate qui tutti i punti di raccolta firme:

http://www.votalavita.it/raccolta-firme/