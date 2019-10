La sesta edizione del Premio DONNA D’AUTORE 2019 si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 19.00 presso le meravigliose sale del SHG HOTEL ANTONELLA Wanderlust Collection.

Come ogni anno l’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, è organizzato da Anna Silvia

Angelini, ideatrice di questa importante manifestazione.

Donne eccellenti, con attività che spaziano dall’impresa alla comunicazione, cinema, Arte, danza, management fino al sociale.

Sono donne molto diverse tra loro per la loro personalità e carattere ma unite da una forte sensibilità e da una grande passione ed amore per il proprio lavoro.

Il fulcro della serata sarà la celebrazione della Donna in contrapposizione alla negatività della cronaca criminale quotidiana.

“Ho scelto di premiare queste donne perché nel corso dell’anno si sono distinte per le loro capacità artistiche e professionali.” Lo afferma la Presidente Anna Silvia Angelini.

La serata di premiazione sarà condotta dalla poliedrica giornalista Sky Barbara Castellani.

Di particolare rilievo è la scultura del Premio Donna d’Autore, ideata in

esclusiva dal maestro orafo Giovanni Pallotta. Il gioiello, realizzato in argento, raffigura il cuore della donna, l’amore e la tenerezza, un cuore che racchiude la vera essenza, l’anima della femminilità e la forza delle Donne.

Ospiti della serata, il soprano Eleonora Croce e la cantante internazionale Nefer.

Tra le premiate della VI edizione del Premio Donna d’Autore 2019;

Mariella Anziano Giornalismo, Francesca Piggianelli organizzazione eventi, Luciana Frazzetto Teatro, Gió Di Sarno conduttrice radiofonica, Mergi Del Priore cinema, Antonella Formicola Sociale, Simona Petrioli Letteratura, Katia Malizia Arte, Roberta Beolchi Sociale, Rita Castellucci Moda, Giovanna Incarnato Imprenditoria, Premio alla Carriera alla Fotografa internazionale Tiziana Luxardo.Premio d’Eccellenza a Federica Rossi Gasparrini,

Special Awards per il cinema a Gilles Rocca, inoltre saranno consegnati i Special Awards 2019;

Martina Corradetti Fashion Model, Sissi Martina Farruggia giovane promessa per il cinema, Francesca Romana D’andrea speaker radiofonica, Giovanna Castellano Imprenditrice,

la principessa Irma capece Minutolo, Angelica loredana Anton, attrice e scrittrice, Fina Scigliano, Compagnia Liberi Teatranti.

Durante l’evento, verrá allestita una mostra d’arte dal titolo “I colori delle Donne”, con la partecipazione del maestro Mauro Poponesi.

Organizzazione e Direzione artistica Anna Silvia Angelini.

Scenografie a cura dell’agenzia pubblicitaria NEXT di Giovanna Castellano.

Si ringraziano gli sponsor dell’evento, Roncaccia Pellicce,

Palestra Enea’s, Otofarma azienda Farmaceutica, Boccuccia ristorante, Claudio Maltese, Azienda Peluso, bottega della pasta, Giovanni Pallotta, Mauro Poponesi, Banca Mediolanum.

>Evento su invitoPer accreditarsiangeliniannasilvia@gmail.comDress Code Elegante“Seguirà un Vin d’honneur”.