Alza la testa, in radio il singolo dell’artista dall’anima rock.

Il brano racconta della fatica che le persone di oggi fanno nel voler raggiungere una propria consapevolezza. Nella vita attuale, purtroppo, questa consapevolezza viene molto spesso a mancare visti gli eccessivi automatismi che le persone si ritrovano abitualmente, ogni giorno, ad eseguire. Un cocktel di concetti, grinta ed energia pura.

Alessia cresce immersa nella buona musica soprattutto quella degli anni 60/70, grazie alla famiglia amante anche del teatro.La nostra AnimaRock inizia il suo percorso proprio con il teatro di prosa, passando poi alle commedie teatrali, con la direzione artistica di grandi insegnanti come: Antonio Bilo Canella, Carlo Merlo; passa attraverso il cinema lavorando come protagonista con Franco Nero, copre piccoli ruoli con Gabriel Garko e Maurizio D'Agostino.

La moda, le passerelle di Sarli e di Abei e grandi aziende come la Jean Louis David l'hanno accompagnata per molto tempo.

La passione per il canto si risveglia ma questa volta, la nostra Alessia si lancia senza l'aiuto del teatro, lascia la scena infatti qualche anno fa.

Inizia a studiare ad approfondire ciò che secondo la sua insegnante di teatro e di canto sanno essere il suo punto di forza; l'interpretazione.

Attraversa tante sfumature di musica Pop/Rock e studia per approfondire l’interpretazione di grandi interpreti italiane come Mia Martini e Fiorella Mannoia con l insegnante Deborah Italia e poi con Stefano Zanchetti.

Segue musica straniera e ama Skunk Anensie e Janis Joplin.

Fino ad arrivare ad oggi, dove a distanza di 5 anni, ha un progetto dedicato a Gianna Nannini della quale Alessia è grande fan, il tributo ha il nome di ProfumoRock. Una avventura iniziata casualmente grazie ad un impresario.

Il rock che le vive dentro e la passione della musica anni 60/70, si risveglia e si ribella talmente tanto da portarla a promuovere il suo album "Rivoluzione 70" grazie alla Macrì Productions e Lorenzo Sebastianelli che ne ha curato gli arrangiamenti.

La voce di Alessia in questo momento viene seguita da Lanfranco Carnacina che ne cura i dettagli.

In questo progetto Alessia parla del suo percorso intimo con la musica e con il "suo" Rock Grunge…

https://www.facebook.com/alessia.annesi.7

https://www.youtube.com/channel/UCoU02d8rKsyJYxTXmc7Uzuw