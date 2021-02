L'Inter a San Siro batte il Genoa 3-0 e consolida il primato in classifica portandosi a 56 punti, 7 più del Milan in attesa dell'esito della partita che nella stessa giornata vedrà i rossoneri impegnati contro la Roma e 10 in più di Atalanta e Juventus, che ha però una partita in meno.

d avviare le marcature il solito Lukaku che va in gol dopo soli 32 secondi, con un destro incrociato dal limite dell'area che sorprende Perin. Nella ripresa, è sempre Lukaku il protagonista che avvia l'azione del raddoppio firmato da Darmian al 69', mentre al 77' ritorna al gol anche il cileno Sanchez.

Questi i risultati degli incontri disputati finora nella 5.a giornata di ritorno della Serie A:

Bologna-Lazio 2-0 (giocata ieri); Crotone-Cagliari 0-2; Inter-Genoa 3-0; Sampdoria-Atalanta 0-2; Spezia-Parma 2-2; Udinese-Fiorentina 1-0; Verona-Juventus 1-1.

Così Antonio Conte ha commentato l'esito della partita odierna:

"Abbiamo giocato contro una squadra che è in un ottimo stato di forma, aveva fatto solo un punto in meno di noi nelle ultime giornate ed era in serie utile da sette gare. C'è stata la giusta voglia, la giusta determinazione, non abbiamo concesso quasi nulla e abbiamo segnato tre gol, con Perin che ha salvato diverse situazioni importanti. Siamo contenti perché il lavoro sta pagando. Questa è una squadra che sta prendendo coscienza dei propri mezzi, inizia a gestire bene le situazioni, soprattutto in fase di non possesso. Stiamo maturando tanto. Detto questo mancano quattordici partite e dobbiamo continuare così, dimostrando che la concentrazione è sempre al massimo indipendentemente dall'avversario. Questo è l'unico modo per fare qualcosa di bello e dare soddisfazione ai nostri tifosi". "Non c'è stato nessun patto scudetto. È inevitabile che vestendo questi colori si debba avere l'ambizione di vincere. Lo dice la storia del Club e sono troppi anni che l'Inter non vince. Nonostante fosse il mio primo anno, ci siamo andati vicini ad agosto e la delusione per essere usciti in Champions League in maniera immeritata ci ha portato forse a capire che dovevamo alzare il livello per cercare di essere più competitivi. Se fossimo ancora in Champions League adesso ce la potremmo giocare". "Non bisogna dimenticare che il gap dalla Juventus negli anni precedenti era di circa 20 punti, già nella scorsa stagione abbiamo fatto un enorme passo avanti e quest'anno stiamo portando avanti il nostro percorso. Stiamo facendo qualcosa di bello e importante ma mancano 14 partite quindi dobbiamo proseguire su questa strada. Si è creata una bella sinergia e dobbiamo andare avanti così".



Crediti immagine: twitter.com/DarmianOfficial/status/1366075314460389383