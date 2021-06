A distanza di un anno KEVIN CIRRONE torna a far parlare di sé.

Dopo il debutto nel settore giovanile FIP in categoria Under 13 e l'ingresso nella " Selezione Regionale Toscana" a seguito dell' ottimo campionato disputato, si torna a parlare di questo giovane atleta che in questa stagione, capitanando gli Under 14 ma in categoria Élite sempre sotto i colori Gialloblu del Dream Basket Pisa, dimostra interesse per importanti società che lavorano in categorie di eccellenza Regionale e non che stanno cercando di far vestire lui i propri colori sociali nella prossima stagione 2021/2022 portandolo su palcoscenici di altro livello.

Ottimo segnale che in casa Dream si stia cercando di lavorare al meglio affinché giovani promesse possano crescere più possibile a livello personale e tecnicamente attraverso la pallacanestro.