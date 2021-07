Il nuovo lifestyle aziendale parla un linguaggio Digital; non si torna più indietro e nel nuovo business world fondamentali sono il posizionamento sulla Rete, i social, il digital marketing.

Ma come si sono organizzate le società dopo la pandemia? Lo abbiamo chiesto a un esperto del settore, Jacopo Nicoletti (Dominanza Digitale):

“Tutte le aziende si sono trovate ad affrontare un momento storico senza precedenti, per questo motivo chi ha saputo anticipare i tempi e prevenire le difficoltà è riuscito ad affrontare al meglio il periodo post pandemico”-dice Jacopo Nicoletti, Marketing Manager, Dominanza Digitale- “ il lockdown ha senza dubbio lasciato traccia, ma fortunatamente il digitale ha aiutato centinaia di imprenditori che hanno ristrutturato il loro modello economico, affidandosi a nuove fonti di pubblicità e nuove attività di marketing”.



Cosa ha insegnato la pandemia?

“L'insegnamento più grande è stato certamente quello di dover sempre anticipare i tempi, avere una visione a lungo termine e una programmazione definita. Senza questi 3 elementi fare business ad oggi diventa complesso. Per molti c'è stato un "boom" del digital marketing, possiamo tuttavia dire che è stata l'ennesima conferma di un settore ormai in crescita da molto tempo”.



Ci puoi dare alcuni esempi di società partner di dominanza nei diversi settori, che hanno cambiato grazie a dominanza il loro lifestyle?

“Il gruppo Dominanza ha diversi interessi in molti settori. Creiamo partnership strategiche per formare realtà che possano apportare reale valore. Dalla società di autonoleggio, a quella di assicurazioni, dall'estetica alle scarpe da donna, sono tutte realtà che attraverso un preciso modello diviso tra le aree di comunicazione, amministrazione e commerciale, abbiamo portato al successo. E' normale che i paradigmi cambino, a seconda delle esigenze del pubblico e delle diverse piattaforme, l'importante però è che la vision così come le ambizioni vengano alimentate ogni giorno”.