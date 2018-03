MotoE: in pista a Losail la Energica Ego Corsa (video)

Durante il round inaugurale del campionato 2018 di MotoGP, sulla pista di Losail in Qatar, è scesa la Energica Ego Corsa.

Si tratta della moto elettrica prototipo che il prossimo anno guideranno i piloti del Campionato di MotoE.

In sella alla Ego è salito Simon Crafar, ex pilota del motomondiale (3 podi in Classe 500), che è rimasto molto impressionato dalla moto, ed in particolare dalla sua accelerazione!

Anche se c'è ancora del lavoro da fare - ha aggiunto Crafar - specialmente per quanto riguarda frenata e distribuzione dei pesi, le premesse per un campionato divertente ci sono tutte!