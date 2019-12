Tutto è rimandato a venerdì. Riprenderanno infatti quest'oggi alle 10 ora di Washington i lavori della Commissione giustizia della Camera che già giovedì avrebbe dovuto esprimersi sui due articoli alla base della richiesta di impeachment per Donald Trump.

Il voto decisivo sull'atto di accusa formale presentato nei giorni scorsi alla Camera atteso per giovedì, dopo 14 ore di dibattito è stato rimandato a venerdì, dopo che i repubblicani in Commissione hanno utilizzato tutte le armi legali a loro disposizione per ritardarne il via libera.

Da ricordare che la Commissione deve approvare il documento che include i due capi d'imputazione per cui i democratici chiedono la messa in stato di accusa di Trump, in modo che questo possa poi a sua volta essere presentato e approvato in Aula da tutti i parlamentari.

"Si è fatto molto tardi", ha detto il presidente della Commissione Nadler alla fine della sessione di giovedì, dopo il secondo giorno di riunione. "Voglio che i membri di entrambi gli schieramenti pensino a quello che è successo negli ultimi due giorni e possano valutare coscientemente i fatti, prima di esprimere il loro voto definitivo".