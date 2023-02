Giovanardi partner de Il Salotto delle Celebrità a Sanremo 2023! Per l’occasione allestirà l’Hospitality con nuovi prodotti ecosostenibili ed altamente performanti. Siete pronti per il Festival di Sanremo 2023? L’azienda Giovanardi allestirà in esclusiva l’Hospitality con prodotti ecosostenibili ed altamente performanti di Nexteos, brand di Giovanardi. Siamo davvero onorati di poter collaborare con un’azienda storica come Giovanardi e non vediamo l’ora di offrire ai nostri ospiti un soggiorno indimenticabile. L’area Hospitality sarà arredata con poltrone, divani, cuscini e tappeti ecosostenibili, ovvero realizzati con tessuti e filati riciclati Raytent che rispettano l’ambiente con un design unico. A completare l’allestimento troveremo i pannelli fonoassorbenti Soundflat che offrono il comfort acustico di cui ha bisogno il nostro evento, per valorizzare gli speech, creare aree esclusive, senza farsi distrarre dal frastuono.

Nexteos è lo shop online dei prodotti tessili ad alto valore tecnologico, per arredare con stile, design e comfort, a elevate prestazioni. Nato nel 2020 dall’esperienza Giovanardi -punto di riferimento nell’ambito dei tessuti tecnici- il sito e-commerce Nexteos propone, nello specifico, accessori per arredare le zone living outdoor e indoor e pannelli fonoassorbenti per migliorare il comfort acustico. La collezione dedicata agli accessori living include articoli che si distinguono per essere particolarmente performanti: sono resistenti e progettati per rimanere belli nel tempo, a ogni condizione. Ogni prodotto è fatto in Italia, a partire dai tessuti; si puliscono facilmente e conservano la loro bellezza giorno dopo giorno, utilizzo dopo utilizzo. Tra questi troviamo anche la linea realizzata con tessuti riciclati Raytent, ecosostenibili, che rispettano la natura.

La collezione dedicata al comfort acustico, invece, comprende pannelli fonoassorbenti Tensilence e i relativi accessori per l’installazione. I pannelli fonoassorbenti sono pensati per ridurre il rumore negli spazi indoor, come il rimbombo, l’effetto “eco” e il frastuono delle voci. I pannelli agiscono sul tempo di riverbero prodotto dalle onde sonore che si riflettono sulle superfici, contribuendo a ridurlo e a ottenere, così, un netto miglioramento della qualità acustica degli ambienti e un maggior benessere. La gamma di pannelli fonoassorbenti offerta da Nexteos coniuga performance ed elevato impatto estetico.

La grande flessibilità di utilizzo e la versatilità di installazione rendono le linee di prodotto messe a disposizione dal brand adatte a ogni tipo di spazio: dall’home office all’ufficio, dalla sala riunioni al bar o ristorante. Sono presentate due linee di pannelli, che presto si arricchiranno di nuove proposte: Soundflex e Soundflat, caratterizzate entrambe da un design unico e immediatamente riconoscibile, oltre che da prestazioni acustiche efficaci e misurabili. L’obiettivo di Nexteos è quello di offrire prodotti per vivere il quotidiano, che siano funzionali, efficaci e allo stesso tempo di design, con tessuti frutto di accurata ricerca e sviluppo, che sanno rispondere a elevati standard qualitativi. L’innovazione è uno dei principi cardine: i tessuti che compongono ciascun articolo si distinguono per garantire la massima efficacia e durante il loro utilizzo. Nexteos vuole essere il punto di incontro fra estetica del prodotto, prestazione tecnica e valore aggiunto percepito. Una nuova alba “EOS”, la visione di un modo più green e tecnologico di concepire i prodotti, in armonia con l’ambiente. La novità “NEXT”, come una brezza che anticipa le nuove tendenze.





Company profile

Nexteos è un brand Giovanardi, azienda situata a Villimpenta (MN), che si occupa della commercializzazione di tessuti tecnici per la protezione solare, l’arredamento, la pubblicità, l’industria, la nautica, l’architettura e il design, da 60 anni.

Fondata nel 1963, l’azienda Giovanardi è guidata dai fratelli Carlo e Daniela e negli anni ha raggiunto una dimensione internazionale, pur mantenendo salda la propria realtà familiare. Ricerca, innovazione e responsabilità sociale sono i pilastri della realtà Giovanardi, che ha adottato un modello aziendale sostenibile e dinamico, forte della convinzione che l’impresa debba affiancare alla cultura del profitto, la cultura sociale e ambientale.

Per conoscere meglio l’azienda e i prodotti è possibile visitare i siti internet

https://www.giovanardi.com/ e https://www.nexteos.it/