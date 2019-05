Una bambina di 5 anni è morta perché l'Italia non ha subito fatto intervenire la propria Marina in soccorso di un gommone in difficoltà

La prima segnalazione di un gommone in difficoltà in acque internazionali con circa 80/90 migranti a bordo è stata inviata ieri da Sea-Watch, perché l'avvistamento è stato effettuato tramite il suo aereo da ricognizione Moonbird. Nell'allerta si faceva presente che a poche decine di miglia dal gommone vi era la nave della Marina militare italiana P490, in quel momento la più vicina ad intervenire.

La segnalazione veniva subito ripresa e ripubblicata anche da Alarm Phone e da altre Ong, tra cui Mediterranea.

Nel tardo pomeriggio Sea Watch diceva di non aver avuto più notizie del gommone: "L'ultima volta che lo abbiamo avvistato, la nave P490, Cigala Fulgosi, della Marina militare italiana si trovava a sole 9 miglia di distanza. La Marina militare ha inviato sul luogo un elicottero per monitorare l'evento SAR, senza però procedere al soccorso".

Qualche ora dopo, Alarm Phone comunica di essere stata contattata da una barca in difficoltà al largo della Libia: "Le 90 persone a bordo hanno visto vari velivoli e un elicottero militare nelle vicinanze. Considerando la descrizione dalla barca crediamo sia la stessa già avvistata da Moonbird".

Le autorità a questo punto sanno della barca in difficoltà. Anche la Guardia costiera, alle 10.23h CEST è stata informata. La nave della Marina è nelle vicinanze, ma non interviene.

Successivamente, alle 23.47 CEST, Alarm Phone fa sapere che la situazione a bordo del gommone sta degenerando: "Le persone a bordo ci hanno detto che un lato del gommone si è sgonfiato e sta entrando acqua. Non hanno più carburante e sono alla deriva. Dicono che non sopravviveranno la notte se lasciati a mare".

Di nuovo, Alarm Phone dichiara, alle 00.13, di esser riuscita a parlare di nuovo con le persone a bordo: "Temono che i bambini muoiano di ipotermia. Ci sono 15 bambini, il più piccolo di 9 mesi. Hanno spostato i bambini nel lato dove c’è meno acqua. Una delle 20 donne è incinta e sta male. Non lasciateli morire!"

Alle 5 del mattino, Alarm phone comunica che "le circa 90 persone a bordo stanno ancora soffrendo e sono in grave pericolo. Il sole sta sorgendo nel Mediterraneo centrale ma ora possono vedere con chiarezza che nessuno è nelle vicinanze. Sono ancora abbandonati a mare e non c’è nessun soccorso in vista".

Alle 8.15h di stamani le persone a bordo del gommone hanno detto ad Alarm Phone che potevano intravedere una nave eche forse era il cargo Marmorotai.

Inoltre, i migranti riferiscono che nel frattempo a bordo è morta una bambina di 5 anni : "Alle 8.25h ci hanno detto che l’elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave è un’imbarcazione militare. Siamo quasi certi che sia la P490".

Alle 9.05h, Alarm Phone, nonostante le difficoltà di comunicazione, viene a sapere che finalmente la Marina italiana ha lanciato un’operazione di salvataggio: "Non c’è ancora conferma dalle autorità Italiane", aggiungendo che comunque il soccorso sarebbe stato lanciato quasi 24 ore dopo l’allarme inviato, in attesa dei libici che però non sono intervenuti.



C'è un responsabile per quanto è stato sopra riportato? Provate ad immaginare...