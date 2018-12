Josè Mourinho e il panettone con i diamanti...

Ha fatto notizia nel mondo del calcio l'esonero di Josè Mourinho dal Manchester United.

Lo special one è un allenatore importante, pertanto anche la sua buonuscita non poteva essere da meno, dato che sarebbe addirittura di ben 27 milioni di euro.

Una cifra niente male per chi doveva far dimenticare il mito di Sir Alex Ferguson e più che "ragionevole" per farlo riposare qualche mese su un divano, lontano dai campi da gioco.

Adesso, da qui a giugno, per lui si sprecheranno i valzer delle panchine anche se non saranno in molti quelli che saranno disposti ad ingaggiarlo visto quel che costa e, soprattutto, senza peraltro avere garanzie di successo.