I parlamentari leghisti a Roma per definire le politiche verso i nazionalismi Europei

L'On. Mario Borghezio e l'On. Oscar Lancini organizzano presso gli uffici del Parlamento Europeo, tramite la fondazione federalista per l'Europa dei Popoli un convegno sui nazionalismi europei con ospiti internazionali dell' area populista.

Questo forse è il primo tassello dell'insediamento nei posti chiave del nuovo governo che con iniziative parallele ricercano consensi di area nel sostegno alle future politiche del governo legastellato.

Questo il programma:

Gli intellettuali europei e i Nazionalismi

La Fondazione Federalista per l’Europa dei popoli è lieta di invitarvi al convegno sul tema “Gli intellettuali europei e i Nazionalismi” che si terrà a Roma Martedì 22 Maggio presso la sede del Parlamento Europeo in Via VI Novembre 149.

Il convegno verrà introdotto dal Presidente della Fondazione l’ Europarlamentare On. Mario Borghezio.

Seguiranno gli interventi:

Prof. Rodolfo Sideri

Prof. Tarmo Kunnas

Prof. Claudio Siniscalchi

il coordinatore dell’evento Enzo Cipriano.

A seguire concluderà l’Europarlamentare On. Danilo Oscar Lancini.

Per la procedura di accesso degli uffici del parlamento vi invito ad inviare una conferma entro le ore 12.00 di Lunedì 21 Maggio alla mail fondazioneeuropadeipopoli@gmail.com