Abbiamo visto Christian Musella raggiungere tanti traguardi negli ultimi anni, da animatore, da conduttore radiofonico, sui vari social network e in questo periodo anche sulla neo piattaforma digitale tanto acclamata da tutto il mondo, chiamata Tiktok.



Social network su cui è disponibile la condivisione di video sia divertenti che di informazione, su questa piattaforma abbiamo visto come molte persone brillanti abbiano riscosso un successo alquanto ragguardevole in poco tempo - tipo Khaby Lame - e molti altri personaggi che hanno la voglia di esporsi e mettere in mostra la propria fantasia e creatività.



Tra queste persone abbiamo anche Christian Musella, noto personaggio pubblico, soprannominato il primo influencer italiano ad aver intrapreso questa metodologia di marketing in Italia e conduttore radiofonico, su tiktok.



Christian Musella su Tiktok

Video molto divertenti quelli di Musella, che ultimamente, sta facendo parlare di sé per contenuti molto divertenti che attraggono per la loro semplicità e genuinità.

In alcuni video i protagonisti sono anche la sorella Noemi e il fratello Marco, ove accompagnano Christian nelle avventure più pazze e strambe, sia in casa che in giro, creando video in alcune zone di Napoli e d'intorni.

Molte sono anche le condivisioni dei suoi video da parte di persone che si divertono guardando i video di Christian Musella, inviandoli agli amici su altre piattaforme come Whatsapp, Instagram, Facebook, telegram, e alcuni video sono comparsi anche in rete su Google.

Contenuti, quindi, che hanno catturato l'attenzione dei tanti ragazzi e delle ragazze presenti sulla piattaforma e che, in futuro, continuerà a colpire seguendo questo stesso modo di fare video divertenti ma allo stesso tempo esilaranti intrattenendo le persone alla visione dei suoi video.

Tanti sono anche gli utenti che cercano di fare dei duetti altrettanto umoristici con Musella sulla piattaforma cercando di ricevere delle condivisioni a loro volta sulle altre piattaforme social networks.